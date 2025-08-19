50 yaÅŸÄ±na geldi hala bekar ve genÃ§ sevgiliden vazgeÃ§miyor... YarÄ±m asÄ±rlÄ±k oldu ama ruhu gencecik

Haberin DevamÄ±

Ama Hollywood'da hala "gerÃ§ek" bir mÃ¼zmin bekar var.. Ãœstelik bu unvanÄ±nÄ± da sonuna kadar hak ediyor...

50 yaÅŸÄ±na geldiÄŸi halde henÃ¼z bir kere bile evlenmedi... Daha da Ã¶tesinde yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki sevgilileriyle konuÅŸuluyor hep. Sevgililerinin yaÅŸÄ± 25'i geÃ§ince de onlardan ayrÄ±lÄ±p yenisini buluyor. Son sevgilisi hariÃ§!

Herkes artÄ±k evlenmesini, durulup oturmasÄ±nÄ± bekliyor ama ondan bu konuda tek bir adÄ±m bile gelmiyor. Bunun nedenini de verdiÄŸi bir rÃ¶portajda, kendini olduÄŸundan en az 20 yaÅŸ daha genÃ§ hissettiÄŸini sÃ¶yleyerek anlattÄ±.

YARIM ASIRLIK OLDU HALA EVLENMEYÄ° DÃœÅžÃœNMÃœYOR

Magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ± takip ediyorsanÄ±z Leonardo DiCaprio'dan sÃ¶z ettiÄŸimizi anladÄ±nÄ±z bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla...

50 yaÅŸÄ±ndaki DiCaprio, bir sÃ¼redir yine kendisinden Ã§ok genÃ§ modelÂVittorio Cerretti ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla konuÅŸuluyor.

Yeri gelmiÅŸken Ã¼nlÃ¼ oyuncunun en azÄ±ndan ÅŸimdilik "25 yaÅŸ kuralÄ±nÄ±" bir kenara kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Cerretti, alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda 27 yaÅŸÄ±nda. Tabii yine de Leonardo DiCaprio'dan Ã§ok genÃ§.

DiCaprio ile Cerretti, bir sÃ¼redir Ã¼nlÃ¼lerin akÄ±n ettiÄŸi Formentera AdasÄ±'nda tatilin keyfini Ã§Ä±karÄ±yor. AÅŸÄ±klar, Ã¶nceki gÃ¼n de birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± bir yat turunda objektiflere takÄ±ldÄ±.

GÃ¼n boyu denize girip gÃ¼neÅŸlenen DiCaprio ile Cerretti, zaman zaman da ÅŸakacÄ± davranÄ±ÅŸlar sergiledi.





YILIN DÃœÄžÃœNÃœNE KATILDILAR SONRA TATÄ°LE DEVAM

GenÃ§ Ã§ift, geÃ§tiÄŸimiz haziran ayÄ±nda Lauren Sanchez ile Jeff Bezos'un Venedik'teki dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne katÄ±ldÄ±. SonrasÄ±nda da Avrupa tatillerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Bu arada Leonardo DiCaprio, Esquire dergisi iÃ§in yÃ¶netmen Paul Thomas Anderson ile yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleÅŸide neden genÃ§ sevgili tercih ettiÄŸini de anlattÄ±.

ÃœnlÃ¼ oyuncu, 50 yaÅŸÄ±na gelmesine raÄŸmen kendini duygusal olarak geÃ§en yÄ±l 35 yaÅŸÄ±na girmiÅŸ gibi hissettiÄŸini sÃ¶yledi.

Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ oyuncu, geÃ§en yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda kutladÄ±ÄŸÄ± doÄŸum gÃ¼nÃ¼nden sonra bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ±n nasÄ±l deÄŸiÅŸtiÄŸini anlattÄ±.

"Daha dÃ¼rÃ¼st olmak ve zamanÄ±nÄ±zÄ± boÅŸa harcamamak istiyorsunuz. Ã‡ok daha aÃ§Ä±k sÃ¶zlÃ¼ olmalÄ±sÄ±nÄ±z," diye konuÅŸtu DiCaprio.

"Bu neredeyse bir sorumluluk Ã§Ã¼nkÃ¼ hayatÄ±nÄ±zÄ±n Ã§ok daha fazlasÄ± Ã¶nÃ¼nÃ¼zde olduÄŸundan Ã§ok daha fazlasÄ± arkanÄ±zda."