50. Pantene Altın Kelebek'e rekor oy!

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Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle gerçekleşecek 50. Pantene Altın Kelebek’in halk oylamasının ilk üç gününde 2 milyonun üzerinde tekil oy kullanıldı.

İlk halk oylaması 13 Kasım’a kadar www.pantenealtinkelebekodulleri.com web sitesi üzerinden devam ediyor.

Bu yıl da yoğun ilgi gösterilen 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’ne sayılı günler kaldı.

İlk halk oylamasının sona ermesinin ardından belirlenen adaylar, final turunda halk oylaması ve jüri üyelerinin katılımıyla yeniden değerlendirilecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzde 70 halkın ve yüzde 30 jürinin oyları ile yılın yetenekleri ve başarılarıyla adından söz ettiren isimleri belirlenecek. Her kategoride kazananlar, 8 Aralık’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ndeki gecede ödüllerine kavuşacak.