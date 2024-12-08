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50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde duygusal anlar: Bu ödülü Narin ve onun gibi hayali yarım kalan tüm çocuklar adına alıyorum

Güncelleme Tarihi:

#Sarp Kaan Altınçapa#Melisa Duru Ünal#50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 21:32

50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'Yılın En İyi Çocuk Oyuncu Ödülleri' Leyla: Hayat... Aşk... Adalet dizisindeki rolü ile Melisa Duru Ünal, Sandık Kokusu dizisindeki rolü ile Sarp Kaan Altınçapa'ya gitti. Ödülü, Sinem Kobal verdi.

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Ailesine, oyuncu koçlarına, senaristlerine teşekkür eden Sarp Kaan Altınçapa ödülünü hayali yarım kalan çocuklara adadı.

"Ben çok şanslıyım. Çünkü beni destekleyen harika bir ailem var. Ben hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi bir hayalim daha var. Savaşların bittiği, şiddetin olmadığı, dostluk olan bir dünya diliyorum. Bazen sosyal medyada ve televizyonda üzgün çocuklar görüyorum. Onların da mutlu olmasını çok istiyorum. Narin ve onun gibi hayalleri yarım kalan tüm çocuklar adına alıyorum bu ödülü" dedi.

50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde duygusal anlar: Bu ödülü Narin ve onun gibi hayali yarım kalan tüm çocuklar adına alıyorum

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