50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde duygusal anlar: Bu ödülü Narin ve onun gibi hayali yarım kalan tüm çocuklar adına alıyorum

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Ailesine, oyuncu koçlarına, senaristlerine teşekkür eden Sarp Kaan Altınçapa ödülünü hayali yarım kalan çocuklara adadı.

"Ben çok şanslıyım. Çünkü beni destekleyen harika bir ailem var. Ben hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi bir hayalim daha var. Savaşların bittiği, şiddetin olmadığı, dostluk olan bir dünya diliyorum. Bazen sosyal medyada ve televizyonda üzgün çocuklar görüyorum. Onların da mutlu olmasını çok istiyorum. Narin ve onun gibi hayalleri yarım kalan tüm çocuklar adına alıyorum bu ödülü" dedi.