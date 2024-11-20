50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri oylamasında son 2 gün

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Adayları büyük ödüle götürecek final turu oylaması, www.pantenealtinkelebekodulleri.com web sitesi ve Hürriyet Mobil uygulamasında sürüyor. 21 Kasım Perşembe gecesi saat 23.59’a kadar oy kullanarak favori adayınızı destekleyebilirsiniz.



En çok oy almayı başaranlar, ünlü isimlerin yer aldığı jüri tarafından da değerlendirilecek. Kazananlar, yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oylarıyla belirlenecek. Ödüller, 8 Aralık’ta Zorlu PSM’de düzenlenecek görkemli törende sahiplerine takdim edilecek.