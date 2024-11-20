×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri oylamasında son 2 gün

Güncelleme Tarihi:

#50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#50. Pantene Altın Kelebek#50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri oylamasında son 2 gün
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 08:30

Hürriyet Gazetesi ve Pantene iş birliğiyle bu yıl 50’ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde final turu oylaması devam ediyor.

Haberin Devamı

Adayları büyük ödüle götürecek final turu oylaması, www.pantenealtinkelebekodulleri.com web sitesi ve Hürriyet Mobil uygulamasında sürüyor. 21 Kasım Perşembe gecesi saat 23.59’a kadar oy kullanarak favori adayınızı destekleyebilirsiniz.

En çok oy almayı başaranlar, ünlü isimlerin yer aldığı jüri tarafından da değerlendirilecek. Kazananlar, yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oylarıyla belirlenecek. Ödüller, 8 Aralık’ta Zorlu PSM’de düzenlenecek görkemli törende sahiplerine takdim edilecek.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#50. Pantene Altın Kelebek#50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni

BAKMADAN GEÇME!