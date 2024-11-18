50. Pantene Altın Kelebek final oylaması devam ediyor

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Hürriyet Gazetesi ve Pantene iş birliğiyle bu yıl 50’ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde oylama heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İlk turda en çok oy alan adaylar, ikinci kez halkın oylamasına sunuldu.



Final turunda da en çok oyu almayı başaranlar, ünlü isimlerin yer aldığı jüri tarafından değerlendirilecek. Kazananlar, yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oylarıyla belirlenecek.



Ödüller, 8 Aralık’ta Zorlu PSM’de düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

Siz de oy verin



Adayları büyük ödüle bir adım daha yaklaştıracak final turu oylaması, www.pantenealtinkelebekodulleri.com web sitesi ve Hürriyet Mobil uygulamasında devam ediyor. Siz de 21 Kasım Perşembe gecesi saat 23.59’a kadar oy kullanarak favori adayınızı destekleyebilirsiniz.