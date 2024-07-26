50 Fifty’e Çifte Ödül

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Yılın Starları ödül töreninde 50 Fifty iki ödüle birden layık görüldü. Program yapımcısı Suat

Yanç, 50 Fifty'nin "Yılın Star magazin programı" ödülünü alırken, programın sunucusu

Zeynep Bozkaya’da “Yılın Star Sunucusu" ödülünü aldı. 82 haftadır ekranı renklendiren ve

izleyicisini eğlendiren 50 Fifty, başarısına bir yenisini daha eklerken programın yapımcısı Suat

Yanç yaptığı konuşmada “Özel hayata saygılı bir müzik ve magazin programı yapıyoruz…

İzleyiciden aldığımız dönüşlerden çok mutluyuz. Genç sanatçıların yeni kliplerine de yer

vererek onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.