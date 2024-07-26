50 Fifty’e Çifte Ödül

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Yılın Starları ödül töreninde 50 Fifty iki ödüle birden layık görüldü. Program yapımcısı Suat
Yanç, 50 Fifty'nin "Yılın Star magazin programı" ödülünü alırken, programın sunucusu
Zeynep Bozkaya’da “Yılın Star Sunucusu" ödülünü aldı. 82 haftadır ekranı renklendiren ve
izleyicisini eğlendiren 50 Fifty, başarısına bir yenisini daha eklerken programın yapımcısı Suat
Yanç yaptığı konuşmada “Özel hayata saygılı bir müzik ve magazin programı yapıyoruz…
İzleyiciden aldığımız dönüşlerden çok mutluyuz. Genç sanatçıların yeni kliplerine de yer
vererek onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.