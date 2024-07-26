×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

50 Fifty’e Çifte Ödül

Güncelleme Tarihi:

#50 Fifty#Dream Türk TV#Zeynep Bozkaya
50 Fifty’e Çifte Ödül
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 14:07

Dream Türk TV ekranlarının sevilen müzik ve magazin programı 50 Fifty ödüle doymuyor.

Haberin Devamı

Yılın Starları ödül töreninde 50 Fifty iki ödüle birden layık görüldü. Program yapımcısı Suat
Yanç, 50 Fifty'nin "Yılın  Star magazin programı" ödülünü alırken, programın sunucusu
Zeynep Bozkaya’da “Yılın Star Sunucusu" ödülünü aldı. 82 haftadır ekranı renklendiren ve
izleyicisini eğlendiren 50 Fifty, başarısına bir yenisini daha eklerken programın yapımcısı Suat
Yanç yaptığı konuşmada “Özel hayata saygılı bir müzik ve magazin programı yapıyoruz…
İzleyiciden aldığımız dönüşlerden çok mutluyuz. Genç sanatçıların yeni kliplerine de yer
vererek onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#50 Fifty#Dream Türk TV#Zeynep Bozkaya

BAKMADAN GEÇME!