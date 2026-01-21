5 yaşındaki kızını yüzünü kimselere göstermeden büyüttü

Haberin Devamı

Tüm bu başarıların yanında genç yaşta anne de oldu, bir yandan çalışmaya bir yandan da kızını büyütmeye devam ediyor.

Hatta kendi söylediğine göre işi kızından ayrı kalmasını gerektirdiği için kazandığı paranın da buna değmesi gerektiğine inanıyor ve modellik anlaşmalarını buna göre yapıyor.

Gigi Hadid, ünlü şarkıcı Zayn Malik'ten doğan kızı Khai’yi tek başına büyütmeye devam ediyor. Kendi işleri yoğunlaştığında da onu babasına bırakıyor.

Ünlü model kızını bir zamanlar kendisi gibi ünlü bir model olan annesi Yolanda Hadid’in çiftliğinde dünyaya getirmişti, küçük Khai bir yandan annesiyle New York’ta büyürken bir yandan da bu çiftlikte, doğanın kucağında bol bol vakit geçiriyor.

Gigi Hadid dün Instagram hesabından 20 fotoğraflık bir paylaşım yaptı ve "tatil özeti" diye paylaştığı bu fotoğraflarla kızı ve ailesiyle geçirdiği yılbaşı tatili döneminden fotoğrafları hayranlarına sundu.

Küçük Khai’nin annesi ve teyzesi Bella Hadid’le oynadığı, yılbaşı hediyelerini açtığı tatlı pozlarla dolu fotoğraflarda Gigi Hadid yine en önemli kuralını bozmadı…

Ünlü model kızı doğduğundan beri onun fotoğraflarını düzenli olarak hayranlarıyla paylaşıyor. Ancak ünlü model 5 yıldır küçük kızının yüzünü bir kez bile göstermedi.

Khai’nin bütün fotoğraflarında sırtı dönük, eğer yüzü görünüyorsa Gigi Hadid fotoğrafı paylaşırken kızının yüzünü bu sefer de kalpli emojilerle saklıyor.

Bu sıkı kurala Gigi’yle birlikte annesi Yolanda ve kız kardeşi Bella da uyuyor. Hatta torunu dünyaya geldiğinde yaşadığı büyük sevinçle onun yüzünün göründüğü bir fotoğraf paylaşan Yolanda Hadid’in kızı Gigi buna çok sinirlenince fotoğrafı sildiği de hâlâ hafızlardan silinmedi.

Ünlü model kızıyla birlikteyken nadiren paparazzilere yakalanıyor, eğer onların çektiği fotoğraflarda kızının yüzü gözüküyorsa basın kuruluşlarından Khai’nin yüzünün mozaiklenmesini istiyor.

Adı Arapçada "taç" anlamına gelen Khai, doğduğundan beri bütün ailesinin ama başta da annesi Gigi Hadid’in sıkı koruması altında büyüyor. Sık sık büyük şehirden anneannesinin çiftliğine kaçan Khai’nin yüzünün çok yakın aile üyeleri dışında kimseler görmüş değil.

Gigi Hadid bu konudaki sert tutumunun ve korumacılığının sebebinin kızını kendi ününden korumak olduğunu söylüyor. Yüzü görünmeden ve böylece kimin kızı olduğu belli olmadan büyütmek istediği kızına özgürce yaşadığı normal bir çocukluk vermek istiyor.

Gigi Hadid evlilik yolunda olduğu söylenen sevgilisi Bradley Cooper’la da ortak arkadaşlarının çocuğunun doğum günü partisinde tanışmıştı. İlişkileri 2 yılı dolduran çift aralarındaki 20 yaş fark çok konuşulsa da bunu umursamıyor ve bir anda önce evlenmek istiyor.

İkiliyi birbirlerine bu kadar bağlayan sebeplerden biri de ikisinin de yakın yaşlarda kızları olması. Bradley Cooper’ın da Irina Shayk’la ilişkisinden doğan Lea adında bir kızı var.

7 yaşındaki Lea ve 5 yaşındaki Khai çoktan tanışıp iyi arkadaş olmuşlar ve Gigi Hadid’le Bradley Cooper’ın en büyük hayali de kızlarını kardeş gibi bir arada büyütmek.