5 çocuğunun babası 18 yıllık kocasından ayrıldı, 2 sene sonra derin bir nefes aldı… ‘Tarihin en kolay boşanması!’

Haberin Devamı

2023’te duyulan ayrılıkları herkesi şaşırtmıştı. Çünkü Hollywood’daki başladığı gibi biten sayısız evliliğe rağmen onlar ömürlerinin 20 yılını birlikte geçirmişlerdi ve dışarıdan bakıldığında her şey yolunda görünüyordu…

İKİ YIL ÖNCE AYRILDILAR, DAHA YENİ BOŞANDILAR

Ünlü oyuncular Tori Spelling ve Dean McDermott, evliliklerini bitirdikten iki sene sonra nihayet bir anlaşmaya vararak resmen boşandılar.

Bu ayrılık o dönemde çok ses getirmişti ancak ünlü çiftin boşanma davası tam tersi büyük bir sessizlik ve sakinlik içinde sona erdi.

Tori Spelling de geçtiğimiz gün sunduğu yayında buna değindi ve boşanma davası bittikten sonraki ilk açıklamasını da böylece yapmış oldu.

Haberin Devamı

Tori Spelling aslında Hollywood’un gelmiş geçmiş en büyük yapımcılarından olan Aaron Spelling’in kızıydı ve babasının serveti sayesinde hayatı çok şanslı şekilde başlamıştı. Oyunculuğa da bu sayede kolayca adım atan Tori Spelling babası ölünce onun mirasından mahrum kaldı. Büyük bir şok yaşayan ünlü oyuncu eşinden ayrıldığında sıfırı tüketmişti ve uzun süre işsiz ve evsiz kalarak adı gündemden düşmedi.





“SADECE HOLLYWOOD TARİHİNİN DEĞİL, TARİHİN EN KOLAY BOŞANMASI”

Tori Spelling Dean McDermott'tan kavgasız şekilde boşanmasını böbürlenerek anlattı ve bu ayrılığı “Hollywood tarihinin en kolay boşanması” diye tarif etti.

52 yaşındaki Spelling, Haziran 2023'te 58 yaşındaki McDermott'tan gizlice ayrılmış ve Mart 2024'te de boşanma davası açmıştı. Şimdi ise ünlü oyuncu bu sürecin ne kadar "kolay" geçtiğinden övgüyle bahsediyor.

Spelling, yayında dinleyicilerine "Resmi olarak boşandım. Oldukça uzun bir yolculuktu” diyerek söze başladı.

Ünlü oyuncu sözlerine "Şunu söylemeliyim ki, çocuklar, bu hiç söylenmemiş bir şey… Bu Hollywood'daki en kolay boşanmalardan biriydi. Boş verin. Hollywood'u çıkarın. Bu şimdiye kadarki en kolay boşanmalardan biri!" diye coşkuyla devam etti.

EVLİYKEN YAPAMADILAR, AYRILIRKEN BİRBİRLERİNİ İNCİTMEDİLER

"Çok ilginç çünkü Dean ve ben 20 yıl birlikteydik, 18 yıl evli kaldık ve evliliğimiz boyunca iniş çıkışlarımız ve sorunlarımız olsa da boşanma sürecinde hiçbir sorun yaşamadık," diye hayretle konuştu ünlü oyuncu.

Haberin Devamı

Tori Spelling ayrılık yolunda ilerlerken sıkıntı yaşadıklarını söylerken boşanma aşamasının nasıl pürüzsüz geçtiğini de "Evlilik boyunca yeterince travma yaşadık. Bir an duralım. Hiç travmamız yok. Bu, dramsız bir ayrılık ve boşanma” dedi ve aslında ortada bir dava bile olmadığını söyledi.





Gözden Kaçmasın Babasının milyon dolarlık mirasından mahrum kalmıştı… Karavanda yaşamaya başlayan ünlü oyuncunun içler acısı son hali görenleri üzdü Haberi görüntüle

ASLINDA ORTADA BİR DAVA BİLE YOKTU… HER ŞEY BASİT BİR İMZAYLA SONLANDI

Eski aşıklar boşanma davası açmışlardı ancak aralarında husumet olmadığı ve gerek nafaka gerekse mal paylaşımı gibi konularda anlaşmaya vardıkları için davaları görülmedi ve her şey bir hakimin arabuluculuk yapmasıyla atılan imzalarla sona erdi.

Haberin Devamı

"Dean ve ben bu boşanmadan tertemiz bir sayfa ile çıktık. İkimiz de birbirimizden hiçbir şey istemedik. Sadece sevgiyi desteklemek, büyütmek ve ailelerin nasıl boşanabileceği, ayrılabileceği, örnek teşkil edip aileleri için nasıl var olabileceği konusunda harika bir örnek teşkil etmek için orada olan iki tam partner olarak ayrıldık.”





BU AŞKI YAŞAMAK İÇİN İKİSİ DE ÖNCEKİ EŞLERİNDEN AYRILMIŞTI

Spelling ve McDermott, 2005 yılında Lifetime'ın orijinal filmi Mind Over Murder'ın çekimleri sırasında birbirlerine aşık oldular ve birlikte olabilmek uğruna ikisi de eşlerinden boşandılar. Çift, boşanmalarının kesinleşmesinin ardından ertesi yıl evlendi.

Haberin Devamı

İkilinin bu evlilikten beş çocuğu oldu: Liam (18), Stella (17), Hattie (14), Finn (13) ve Beau (8).

Dean McDermott, Haziran 2023'te Instagram'da paylaştığı bir gönderide, çiftin "çok büyük bir üzüntü ve çok, çok büyük bir kalp kırıklığıyla" "ayrı yollara gitmeye karar verdiğini" yazarak ayrılık söylentilerini körükledi.





AŞKI VE EVLİLİĞİ BİTİREN ÜNLÜ OYUNCUNUN ALKOL BAĞIMLILIĞI OLDU

Ünlü oyuncu sonra bu paylaşımı hemen sildi ve aylar sonra paylaştığında alkolün etkisi altında olduğunu itiraf etti.

Tori Spelling de Temmuz 2023'te beş çocuğuyla birlikte Hollywood'da geceliği 100 dolarlık bir motele, ardından maddi açıdan şanssız olduğu yönündeki haberler arasında bir karavana taşınarak ayrılık söylentilerini körükledi.

Haberin Devamı

Dean McDermott ilerleyen günlerde alkolizminin evliliklerinin çöküşüne yol açtığını itiraf etti ve "Tori bugüne kadar tek yaptığı benim mutlu ve sağlıklı olmamı istemek oldu ve ben o kadına çok fazla zarar ve acı verdim. Bugün bunun sorumluluğunu alıyorum” diyerek evliliğin çöküşüne kendi çöküşünün yol açtığını söyledi.