5.3 milyonluk konser ücreti savunması

Haberin Devamı

Hem belediyeye hem de Şevval Sam’a yönelik tepkilerin ardından ünlü sanatçı ile çalıştığı ajans ortak bir açıklama yayınladı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şevval Sam’ın Konak Belediyesi için gerçekleştireceği Cumhuriyet Bayramı konserine yönelik mesnetsiz ithamlar ve spekülatif değerlendirmelere ilişkin bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Sosyal medyada dolaşan belge, standart teklif belgesidir. Bu belge bir fatura veya ödeme belgesi değildir ve söz konusu rakam, total bir organizasyon bütçesini içerir. Bunun içinde ses, ışık, sahne, ulaşım, konaklama, ağırlama, jeneratör, reji, sanatçı kaşesi dahil olmak üzere bütün prodüksiyon giderleri mevcuttur. Her türlü bilgi kirliliğini önlemek adına kamuoyuna duyurulur.”