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49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde oylama devam ediyor

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#49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Hürriyet Kelebek#Ödül Töreni
49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde oylama devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 08:50

Hürriyet ve Pantene'in bu yıl 49’uncusunu düzenleyeceği Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde adaylar, 30 kategoride halkın oylamasına sunuldu.

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Her kategoride en yüksek oyu alan ilk 10 aday, finalist olacak. Ardından finalistlerin oylanacağı ikinci oylama başlayacak.

İkinci oylama sonrasında da müzik ve televizyon dünyasının duayen isimleri geleneksel jüri toplantısını gerçekleştirecek. Yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oyları ile belirlenecek kazananlar, 3 Aralık gecesi Zorlu PSM’de yapılacak görkemli törenle ödüllerine kavuşacak.

SİZ DE OY VERİN

 Beğendiğiniz isim ve yapımları zirveye taşımak için siz de www.pantenealtinkelebekodulleri.com adresindeki oylamaya katılabilirsiniz.

49 YILLIK GELENEK

49 yıldır devam eden Altın Kelebek her dönem yıldız isimleri buluşturdu.

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde oylama devam ediyor

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1975 yılında düzenlenen Altın Kelebek yarışmasında sanat dünyasının unutulmaz efsaneleri Hakan Balamir, Tarık Akan, Zeki Müren, Cem Karaca, Rıza Silahlıpoda, Ajda Pekkan, Türkan Şoray ve Müjde Ar da ödül almıştı.

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde oylama devam ediyor

 

1983 yılındaki törende Kadir İnanır’a ödülünü Zeki Müren takdim etmişti.

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde oylama devam ediyor

1984’te yapılan törende çekilen bu karede; Fuat Güner, Mazhar Alanson, Sezen Aksu, Özkan Uğur ve Beş Yıl Önce On Yıl Sonra grubundan Esma Erdem bir arada.

 

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#49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Hürriyet Kelebek#Ödül Töreni

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