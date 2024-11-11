46 yıllık Türkan Şoray hasreti sona erdi

Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 10:35
Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ile 9-13 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Özbekistan Türk Filmleri Haftası’nın onur konuğu oldu.
46 yıl aradan sonra Taşkent’e giden Şoray, sevgi seliyle karşılandı. Özbekistan-Kino Panorama’da gerçekleşen gala gecesine damga vuran Türkan Şoray, kırmızı halıda izdihama neden oldu. Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Türkan Şoray, 46 yıl önce kendisine Özbekistan’da hediye edilen tacı hâlâ sakladığını söyledi.SİNEMA ARACILIĞI İLE BİRBİRİMİZE DAHA FAZLA YAKINLAŞACAĞIZ
Törende konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema
Genel Müdürü Birol Güven
ise “Sadece Özbekistan’da değil; tüm Türk devletlerinde sinema aracılığı ile birbirimize daha fazla yakınlaşacağız” dedi.