46 yıllık Türkan Şoray hasreti sona erdi

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46 yıl aradan sonra Taşkent’e giden Şoray, sevgi seliyle karşılandı. Özbekistan-Kino Panorama’da gerçekleşen gala gecesine damga vuran Türkan Şoray, kırmızı halıda izdihama neden oldu. Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Türkan Şoray, 46 yıl önce kendisine Özbekistan’da hediye edilen tacı hâlâ sakladığını söyledi.