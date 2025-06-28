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Böyle büyük bir acının ardından bazıları asla kimseleri yeniden sevemez. Hatta hayatına başka birini almayı aklından geçirmek bile kaybettiği eşine ihanet gibi gelir...

Ama bazıları da yalnızlığa dayanamayıp yeni aşklara yelken açar.

Giden eşin yeri asla dolmaz ama kimi insan da hayatına kaldığı yerden devam edip acısını ve sevincini yeniden paylaşmak ister...

Kimi zaman da bütün bunların ötesinde hayata veda eden eşin vasiyeti olur bu: "Benden sonra dünyaya küsme... Yeniden sev, hayatın keyfini çıkar... "

SON GÜNLERİNDE VASİYET ETMİŞ

Tıpkı Suzanne Somers ve Alan Hamel örneğinde olduğu gibi.

Amerikalı oyuncu, yazar ve iş kadını Suzanne Somers, 2023 yılının 15 Ekim günü 76 yaşında hayata veda etti. Üstelik tam da doğum gününden bir gün önce.

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Yakalandığı hastalıkla uzun süre mücadele eden Somers'in ölümü de en çok 1977 yılında evlendiği kocası Alan Hamel'i yıktı elbette.

Dile kolay... Bir yastıkta geçirilen tam 46 yılın ardından karısı bir anda ellerinin arasından uçup gitti. Ama anlattığına göre Alan Hamel, çektiği acıya rağmen çok sevdiği karısının son nefesinde ondan isteğini yerine getirdi.

45 YILLIK ARKADAŞIYLA FLÖRT ETMEYE .BAŞLADI

Artık 88 yaşında olan Alan Hamel de geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını gözler önüne serdi.

El ele görüntülendiği kişi de karısı Suzanne Somers'ın yıllar önce görev aldığı bir TV programına da katılan Joanna Cassidy'di. Hamel, flört ettiklerini doğruladığı Cassidy'yi tam 45 yıldır tanıyordu üstelik.

Alan Hamel'ın karısının ölümünün üzerinden sadece 18 ay geçtikten sonra yeni bir aşka yelken açması birçok kişiyi şaşırttı. Hatta bazılarını kızdırdı.

Ama Hamel, People dergisine yaptığı açıklamada bunun aslında kaybettiği karısı Suzanne Somers'in vasiyeti olduğunu söyledi.

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Onun anlattığına göre hastalığından kurtulamayacağını anlayan Somers, ölümüne çok yakın bir dönemde kocasına "Ben gittikten sonra hayatını yaşa. Somurtup oturma" dedi.

Alan Hamel'ın People dergisine verdiği röportajda anlattığına göre Suzanne Somers artık iyileşemeyeceğini anladığı son günlerinde kocasına şunları söyledi:

"Ben gittikten sonra etrafta somurtur bir şekilde dolaşmanı istemiyorum. Hayatını yaşamanı istiyorum. Senin harika bir hayatın var, harika bir ailen var. Harika arkadaşların var. Senden hayatını yaşamanı istiyorum."

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1977 YILINDA EVLENDİLER.. ONLARI SADECE ÖLÜM AYIRABİLDİ

Suzanne Somers ile Alan Hamel, 1969 yılında bir TV yarışmasında tanıştılar. 1977'de de evlendiler.

İkisi de daha önce birer kez evlenip eski eşlerinden birer de çocuk sahibi olmuştu. Ama aradıkları aşkı, mutluluğu ve huzuru birbirlerinde buldular.

Ölümün onları ayırdığı 15 Ekim 2023 tarihine kadar da gerçekten hep bir arada kaldılar.

Hamel bu konuda "İlişkimizin son 42 yılında birbirimizden bir saat bile ayrı kalmadık. Bu,0 planladığımız bir şey değildi. Sadece bu şekilde evrildi. Aslında birçok evlilik bu şekilde yürümez ama bu durum bizde işe yaradı" diye konuştu.

Karısının ölümünün üzerinden geçen 18 ayın ardından onu ne kadar özlediğini de gizlemedi Alan Hamel.

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'MUM IŞIĞINDA YEMEK YER BİRBİRİMİZİN GÖZLERİNİN İÇİNE BAKARDIK': Sık sık güzelce giyinip şık bir restorana gittiklerini orada sanki flört eder gibi mum ışığında yemek yediklerini hatırlattı. "İyi vakit geçirirdik ve birbirimizin gözlerinin içine bakardık" dedi.





ÖNCE OĞLUYLA KONUŞTU

Alan Hamel, 45 yıldır tanıdığı Joanna Cassidy ile yeni bir romantik ilişkiye yelken açtı. Üstelik bunu da kimseden saklamıyor. İkili geçtiğimiz günlerde Malibu'da çıktıkları bir gezintide görüntülendi.

Yakınlarının Fox News'a söylediğine göre Alan Hamel ile Joanna Cassidy, birbirlerini ilk tanıdıklarında arkadaş oldular. O sırada Hamel, Somers ise Cassidy de Kennard C. Kobrin ile evliydi.

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Yine çiftin cephesinden gelen haberlere bakılırsa Alan Hamel, olup bitenden TV yapımcısı olan oğlunu da haberdar etti.

Ona Cassidy ile bir film gösteriminde karşılaştıklarını ve uzun bir konuşma sonrasında yakınlaştıklarını anlattı.

Bu arada Hamel'in 89, Cassidy'nin de 80 yaşında olduğunu hatırlatalım. Zaten ikisi de yaşlarını birbirine uygun gördüklerinden birlikte olmaya karar vermişler.