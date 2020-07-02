46. Pantene Altın Kelebek ödül töreni ne zaman yapılacak?

Televizyon ve müzik dünyasından en başarılı isimlerin ödüllendirileceği Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde yıl boyunca yetenekleri ve başarılarıyla ses getiren isimler, bu özel geceye hazırlanan yeni konsept ile yaza güçlü bir başlangıç yapacak ve halkın oyları ile kazandıkları ödüllerine kavuşacak. Tören her sene olduğu gibi muhteşem şovlar ve konuşmalara sahne olacak.

Türkiye’nin genç yetenekleri arasından seçilen Pantene Yıldızı Parlayanlar, bu özel konseptte ödüllerine kavuşacak. Işıltılarıyla gözlerimizi kamaştıran, performanslarıyla bizleri etkileyen, her gün kendilerini daha da iyiye dönüştüren Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan; kariyerlerinde önemli bir dönüşüm başlatacak. Gün, en yetenekli isimlerin, başarılarıyla yıldızını parlatanların olacak.

46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni 5 Temmuz Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…