46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2019 yılının en iyilerinin ödüllendirileceği 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Yüzde 70'lik kısmının halk oylamasıyla oluşacağı değerlendirme süreci, yüzde 30 oranında ise jüri üyelerinin vereceği oylarla ödüller sahiplerini bulacak. Geri sayım devam ederken, merakla beklenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nin tarihi belli oldu. İşte, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni tarihi hakkında ayrıntılar.

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?

Televizyon dünyasının en uzun soluklu ve prestijli ödülleri Altın Kelebek, bu sene Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunumu ile 28 Şubat Cuma 19.45'te canlı yayınla Kanal D'de ve Teve2'de!