45 yıl sonra yeniden doğdu, üç kızı sevinç gözyaşları döktü… 'Bana asla başaramazsın dediler'

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Bu yılın en çok konuşulan filmlerinden olan The Substance (Cevher) ile Altın Küre’de En İyi Kadın Oyuncu ödülüne ulaşan Demi Moore gecenin en büyük kazananı oldu. 2024'ün adından en çok söz ettiren filmlerinden The Substance Demi Moore'a kariyerinin ilk Altın Küre'sini kazandırdı

GECENİN KAZANANI… 45 YILLIK KARİYERİNİN EN BÜYÜK MUTLULUĞU

62 yaşındaki oyuncu daha önce birçok filmde rol almasına, kadrosunda yer aldığı filmler ödüllere ulaşsa da kendisi bu sevinci hiç yaşayamamıştı.

Kırmızı halıda da yaşsız güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştıran Demi Moore gecenin en çok alkış alan isimlerinden oldu.

Ödül konuşması yaparken "45 yıldır bu işi yapıyorum ilk kez bir oyunculuk ödülü kazanıyorum" diyen Demi Moore'un duygu dolu sözleri salondan büyük alkış aldı

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Duygu dolu bir ödül konuşması yapan Moore sahneye çıktığında duygularına hakim olamadı ve gözleri dolarak “Şu anda sadece şoktayım. Bu işi 45 yıldır yapıyorum. İlk kez bir oyunculuk ödülü kazanıyorum. Çok minnettarım” der demez salonda bir alkış tufanı koptu.

3 KIZI EKRAN BAŞINDA SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Bruce Willis’le yaptığı evlilikten üç kızı olan, kızları da artık neredeyse en az kendisi gibi ünlenen Demi Moore’un evinde de aynı anlarda büyük bir sevinç yaşanıyordu.

Demi Moore'un üç kızı töreni evde izledi ve annelerinin ödül kazandığı anda sevinçten havalara uçtu

Moore’un kızları 36 yaşındaki Rumer, 33 yaşındaki Scout ve 30 yaşındaki Tallulah annelerinin evinde toplanıp töreni ekran başında heyecanla izledi.

Ödül açıklanacağı sırada nefeslerini tutan Rumer, Scout ve Tallulah annelerinin adının anons edildiğini duyunca sevinçten havalara uçtu.

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Yıldız ismin kızları yaşadıkları bu büyük mutluluğu Instagram hesabından da paylaştılar.

“SONUNDA BAŞARDIN ANNE!”

Demi Moore’un adı okunduğu anda evdeki herkes kollarını havaya kaldırdı ve ayağa fırladı. Bu heyecanlı an sırasında yüksek sesli tezahüratlar ve çığlıklar odanın her yerinde yankılandı.

Kızları Moore'un kabul konuşmasını dinlemeye başlamak için hızla tekrar yere oturdular. Yaşanan bu sevinci paylaştıkları videonun altına da “Seninle gurur duyuyoruz ve seni çok seviyoruz. Sonunda başardın ANNE!” yazarak mutluluklarını gözler önüne serdi.





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FİLMDE YAŞANANLARIN BENZERİNİ KENDİ DE DENEYİMLEDİ

Yaşlanan ve işini kaybetme tehlikesi yaşayan ünlü bir oyuncunun kendini baştan yaratmak adına yaptığı tehlikeli hamlenin giderek bir kâbusa dönüşmesini anlatan Cevher filmiyle adeta yeniden doğan Demi Moore’un yaptığı ödül konuşması da ona ödülü getiren bu film ve rolle benzerlikler taşıyordu.

“BANA PATLAMIŞ MISIR OYUNCUSU DEDİLER”

“Bir zamanlar bir yapımcı bana ‘patlamış mısır’ oyuncusu olduğumu, başarılı filmler yapabileceğimi, çok para kazanabileceğimi ama kabul edilemeyeceğimi söylemişti. Ona göre ben hiçbir zaman böyle ödüller kazanamayacaktım” diyen Demi Moore yaşadığı hayal kırıklığını sahnede itiraf etti. Yıldız oyuncu ona kariyerinin tek ve en büyük ödülünü getiren filmde oynamadan kısa bir süre önce artık her şeyden vazgeçmek üzereydi

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HER ŞEYDEN VAZGEÇMİŞKEN ADETA YENİDEN DOĞDU

Kendine söylenenlere inandığını ve oyuncu olarak kendine güvenini kaybettiğini söyleyen Moore “Ve tam da dibe vurmuşken, The Substance adında sihirli, cesur, alışılmışın dışında, kesinlikle çılgın bir senaryo masama geldi ve evren bana daha işinin bitmediğini söyledi” dedi.

Duygu yüklü konuşmasında yönetmen Coralie Fargeat'a kendisine inandığı için, rol arkadaşı Margaret Qualley'e de “bana sahip çıktı” diyerek teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Demi Moore The Substance filminde bir anlamda kendi hayatından ve oyunculuk kariyerinden kesitleri de canlandırıyordu

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TARİHE GEÇEN KONUŞMA

Hollywood’un özellikle kadın oyunculara uyguladığı gençlik, zayıflık ve güzellik baskısını anlatan ve kendisinin de bu yüzden çok sıkıntılar yaşadığını söyleyen Demi Moore’un konuşmasının sonunda dile getirdikleri bu tür bir törende sarf edilmiş en anlamlı konuşmalardan biri olarak tarihe geçti… Demi Moore'un konuşmasının sonunda söyledikleri ödül törenlerinin tarihine geçecek nitelikteydi

“KENDİNİZİ ÖLÇMEYİ BIRAKIN”

“Bence bu filmin bize öğrettiği şey, yeterince zeki, yeterince güzel, yeterince zayıf, yeterince başarılı ya da kısacası yeterince yeterli olmadığımızı düşündüğümüz anlardır. Bir kadın bana şöyle demişti: Asla yeterli olamayacağını bil. Ve ancak elindeki ölçüm çubuğunu bırakırsan gerçek değerini anlayabilirsin. Ve bugün kazandığım bu ödülü varlığımın ve beni harekete geçiren sevginin bir işareti olarak ve sevdiğim bir şeyi yapmanın ve nereye ait olduğumu hatırlatmanın hediyesi olarak kutluyorum. Çok teşekkür ederim”