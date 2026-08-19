44 yıllık aşkıyla evlenmeye vergi ödememek için ikna oldu!

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65 yaşındaki Ricky Gervais, 44 yıllık aşkı, 65 yaşındaki Jane Fallon ile evleneceğini, ancak bunun SADECE toplam 142 milyon sterlinlik servetleri üzerindeki miras vergisinden kaçınmak için olduğunu söyledi.

Ricky Gervais, uzun süredir evliliğe karşı olmasına ve evlenmemeye yemin etmesine rağmen, miras vergisinden kaçınmak amacıyla 44 yıllık partneri Jane Fallon ile evleneceğini açıkladı.

Tahmini 141 milyon sterlinlik servete sahip 65 yaşındaki komedyen, mart ayında meme kanseri teşhisi konulan, kitapları en çok satanlar listesinde bulunan bir yazar olan 65 yaşındaki hayat arkadaşı Jane Fallon ile evlenme planlarından Saga Dergisi'ne bahsetti.

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Net serveti 1,3 milyon sterlin olan Jane Fallon ile evlenmesinin nedeninin vergi olup olmadığı sorulduğunda, “Evet, evlenmemin nedeni bu olacak. Henüz evlenmedik. Ama vergi yüzünden evleneceğiz” dedi.

İşleri en kısa zamanda resmileştirmesi gerekebileceğini kabul eden Gervais, “Bu çılgınlık. Daha evli nasıl olunabilir ki? Tüm paramızı paylaşıyoruz, 40 yıldır birlikte yaşıyoruz. Bazı evlilikler bir yıl bile sürmüyor” diyerek şaşkınlığını saklayamayan ünlü komedyen “Korkunç değil mi? Ölmeden önce evlenmem gerek.” dedi.

Ünlü çiftin yaşadığı İngiltere’de yasalara göre evli çiftlerin ve birlikteliklerini devlerte bildirerek “medeni birliktelik” statüsü taşıyanların aksine, evli olmayan çiftler, mirasın hayatta kalan eşe veya medeni birliktelik yaşayan partnere miras vergisinden muaf olarak geçmesine izin veren eş muafiyetinden otomatik olarak yararlanamıyorlar.

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Evlilik olmadan, genellikle mevcut vergisiz eşiğin üzerindeki mirasın kısmına %40 oranında vergi uygulanabilir; bu da milyonlarca sterlin değerinde bir gayrimenkul portföyüne sahip olan Gervais için oldukça büyük bir maddi kayıp anlamına geliyor.

Ricky Gervais’in Kuzey Londra'daki Hampstead'de 14,75 milyon sterlin değerinde dokuz yatak odalı bir malikanesi, New York'ta iki dairesi ve yakın zamanda 5 milyon sterlinlik bir malikane inşa etme izni aldığı Buckinghamshire, Marlow'da nehir kenarında bir evi var.

Ricky Gervais’in ömrünün 44 yılını birlikte geçirdiği büyük aşkı Jane Fallon’a bir süre önce rutin bir mamografi sırasında meme kanseri teşhisi konmuş ancak neyse ki hastalık erken teşhis edilmişti.

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Ricky ve Jane, 1982'de University College London'da okurken tanıştılar ve iki yıl sonra King's Cross'ta Ricky'nin "köhne bir sauna" olarak tanımladığı bir yerin üst katındaki daireye taşındılar.

Çift, ilişkilerinin başından itibaren evlenmemeye ve çocuk yapmamaya kararlıydı. Jane Fallon ilerleyen yıllarda düğünler veya annelik hakkında hiç hayal kurmadığını söyleyecekti.

Ünlü yazar Fallon bu düşüncesini "Bir köpek sahiplenmeyi düşünürdüm. Hayallerim her zaman işim ve hayatımla ilgiliydi. Yaşayacağım daireyi ve benzeri şeyleri düşünürdüm. Ama asla bu tür romantik şeylere ilgi duymadım." sözleriyle anlatmıştı.

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Ricky Gervais de daha önce Jane Fallon ile zaten “her açıdan” evli olduklarını söylemiş ve “Bizimki gibi ‘sahte’ evlilikler gerçek evliliklerden daha uzun sürüyor” demişti.