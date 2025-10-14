44 yaşında yeniden anne olmuştu… Şimdi en küçük oğlu ağabeyinin kucağında büyüyor

Haberin Devamı

Eski Victoria's Secret meleği Gisele Bündchen, Tom Brady’yle 13 yıllık evliliğini 2022’nin sonunda bitirmiş, 2023’te de kişisel spor antrenörü Joaquim Valente ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Kimileri bu ilişkinin ünlü model evliyken başladığını ve yuvasının da bu yüzden yıkıldığını söyledi. Gisele Bündchen ise bu söylentilerin hepsine kulaklarını tıkayarak yoluna genç aşkıyla devam etmeyi tercih etti.

Geçen yıl bir anda hayranlarının karşısına karnı burnunda hamile olarak çıkan ünlü model şubat ayında üçüncü çocuğunu kucağına aldı.

Joaquim Valente’den bir oğlu olan Gisele Bündchen şimdilerde bir yandan mesleğine geri dönerken bir yandan da sevdiği adam ve Tom Brady'den olan iki çocuğu da yanında büyük bir mutluluk yaşıyor.

Sık sık Joaquim Valente’yle birlikte küçük oğullarını ana kucağında taşıyıp uzun yürüyüşlere çıkarken görüntülenen ünlü model Gisele Bündchen paylaştığı bir dizi fotoğrafla artık daha da kalabalıklaşan mutlu ailesini sergiledi.

Gisele Bündchen Tom Brady’den doğan ve artık boyunu geçen 15 yaşındaki oğlu Benjamin, 8 aylık küçük kardeşini kucağına almış piyano çalarken çektiği bir fotoğrafı hayranlarıyla paylaştı.

Ünlü model bir başka fotoğrafta da kızı Vivian’a sarılmıştı. Bündchen bu güzel fotoğrafları "Zamanımızdan daha değerli tek bir şey var... Ve o da zamanımızı kimin için harcadığımızdır” notuyla paylaştı.

Gisele Bündchen ve Tom Brady ayrıldıktan sonra ortaya çıkan Joaquim Valente aşkı, aldatma söylentileri ve sürpriz bebek haberi eski eşlerin arasını gerdiyse de ikili çocuklarının iyiliği için dost kalmayı başardı.

Benjamin ve Vivian anneleriyle birlikte yaşasa da babalarını da sık sık görüyorlar ve eski eşler velayet gibi konularda sorun yaşamıyorlar.

Tom Brady'nin ayrıca eski sevgilisi Bridget Moynahan'dan 17 yaşında Jack adında bir oğlu daha var. Gisele Bündchen ünlü sporcuyla evli olduğu süreçte Jack’i de öz çocuklarından ayırmadan büyütmüştü.

Eski aşıklar çoktan yollarını ayırmış olsalar da Gisele Bündchen hâlâ üvey oğlu Jack’le görüşmeye de devam ediyor.