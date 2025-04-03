44 yaşında üçüncü kez anne olmuştu… Doğumdan hemen sonra mankenliğe geri döndü: Sen bu kiloları nasıl verdin!

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44 yaşında üçüncü kez anne olan ve son zamanlarda özel hayatındaki çalkantılarla gündeme gelen Gisele Bündchen mesleğine geri döndü.

Özel hayatı uzun zamandır gündemden düşmeyen Gisele Bündchen sevgilisi Joaquim Valente'den bir erkek çocuk sahibi olmuştu

Şubat ayının hemen başında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Gisele Bündchen bir giyim firmasının reklam çekimlerinde verdiği pozlarla gündem oldu.

44 YAŞINDA ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNU DOĞURDU, KOŞA KOŞA MODELLİĞE GERİ DÖNDÜ

Çekimlerden görüntüleri Instagram hesabında paylaşan ünlü model doğumdan sonra yeniden eski fiziğine kavuşma hızıyla kendi hayranlarını bile şaşırttı.

Doğum yaptıktan bir ay sonra gayet formda şekilde ortaya çıkan ünlü model sevgilisiyle özel yatında aşk pozları veriyordu

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Ünlü modele doğumdan hemen sonra nasıl bu kadar formda olduğunu soran hayranları onu hem övdü hem de şakayla karışık “Bu çocuğu sen mi doğurdun gerçekten?” diye sordu.

Gisele Bündchen 13 yıllık evlilikten sonra kocası Tom Brady’den ayrılmış, bir yıl sonra da kişisel spor eğitmeni Joaquim Valente ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

44 yaşında üçüncü çocuğunu doğuran Bündchen hız kesmeden çalışmaya geri döndü ve yeni doğum yapmasına rağmen modellik yaptı ve formuyla herkesi şaşkına çevirdi

Hatta çiftin sevgili oldukları ortaya çıkmadan önce de, ünlü model henüz Tom Brady’yle evliyken ilişki yaşamaya başladığı iddiaları çok konuşulmuştu.

Gisele Bündchen bu ihanet iddialarını hep reddetti ancak Tom Brady’nin yakın çevresi ünlü futbolcunun da bu şüphelere kapıldığını açıkça ifade etti.

Sevgilisi spor hocası olan Gisele Bündchen bir yandan hiç durmadan spor yapmaya da devam ediyor

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Gisele Bündchen ve yeni aşkı Joaquim Valente ise tüm bu dedikodulara kulan tıkayarak aşklarını özgürce yaşamaya başladılar.

BEBEĞİNİN YÜZÜNÜ DAHA GÖSTERMEDİ

Ünlü model geçen yılın sonlarına doğru karnı burnunda ortaya çıkmış, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu.

Tom Brady’den bir kızı bir de oğlu olan Gisele Bündchen’in Joaquim Valente’den de bir oğlu oldu.

Bündchen oğluyla gezintiye çıktığında böyle fotoğraflanmıştı... Ancak henüz bebeğinin yüzünü göstermedi

Ünlü model oğluyla birlikte Miami sokaklarında görüntülense de henüz bebeğinin fotoğrafını paylaşmadı ve yüzünü de göstermedi.