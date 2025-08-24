44 yaşında 3’üncü çocuğunu doğurmuştu… 6 aylık oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

Haberin Devamı

Podyumların Brezilyalı yıldızı Gisele Bündchen, 48 yaşındaki 13 yıllık eşi, futbol yıldızı Tom Brady’den ayrıldıktan hemen sonra kendinden genç spor hocasıyla aşk yaşadığı dedikodularıyla gündeme gelmişti.

Ünlü model bunu yalanlayıp, kendisi gibi Brezilyalı olan kişisel spor antrenörü Joaquim Valente ile sadece iş ilişkileri olduğunu, zaman içinde Joaquim Valente’nin ailesi ve çocuklarıyla yakınlaştığını söylemişti.

Kocasından ayrıldıktan yaklaşık bir yıl sonra dedikodular doğru çıktı ve her yerde sürekli bir arada görüntülenen Joaquim Valente ve Gisele Bündchen aşk yaşadıklarını kabul etti.

Ünlü model bir süre sonra da büyümüş karnıyla ortaya çıkıp hamile olduğunu açıklamıştı.

Gisele Bündchen 44 yaşında bir kez daha anne olduğu, üçüncü çocuğu olan küçük oğlunu şubat ayında kucağına aldı.

Eski eşi Tom Brady'den 12 yaşında Vivian Lake adında bir kızı ve 15 yaşında Benjamin Rein adında bir oğlu olan Gisele Bündchen, Tom Brady’nin büyük oğlu, 18 yaşındaki Jack’e de uzun yıllar annelik yapmıştı.

Yeniden anne olduktan sonra sık sık sevgilisi Joaquim Valente ve küçük oğullarıyla yaşadıkları Miami’de görüntülenen ünlü model sosyal medya hesabından da bebeğiyle fotoğraflarını paylaşmış ancak onun yüzünü hiç göstermemişti.

Geçtiğimiz gün köpeklerini de alarak üçü birlikte yürüyüşe çıkan yeni aile ilk kez 6 aylık olan oğullarının yüzünü gösterdi.

Paparazzilerin fotoğraf çektiğini fark eden ancak bebek arabasındaki oğlunu saklamaya çalışmayan Gisele Bündchen oldukça sakin ve mutlu bir görüntü çizdi.

Gisele Bündchen ve Joaquim Valente çifti oğullarının adını henüz açıklamadı. Sadece onun göbek adı da ağabeyi ve ablası gibi deniz ve suyla bağlantılı ve River yani Nehir…

Gisele Bündchen ve Joaquim Valente’nin ilişkisinin ünlü model Tom Brady’yle henüz evliyken başladığı iddiaları çok konuşulmuş, ünlü model bunu yalanlasa da Tom Brady’nin de aynı şüpheyi taşıdığı yakın çevresi tarafından basına sızdırılmıştı.

Tom Brady hem terk edildi hem de ihanet şüphesiyle kalakaldı ancak yine de eski eşinin hamileliğini duyduğunda ona ve baba adayına mutluluklar dilemeyi ihmal etmedi…