İlk görüşte aşkın üstünden 54 yıl geçti... Çocukları, torunları ve acı tatlı birçok hatıraları var... Mutuluk sırları ise kimseninkine benzemiyor!

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Ünlüler dünyasında, spot ışıklarının altında yaşayan ve yıllara yayılan ilişkilerini hayranların gözü önünde yaşayan birçok sinema ya da müzik yıldızı var.

Bu ünlü çiftlerin bir kısmı mutluluklarını kıymeti bir mücevher gibi saklamayı hatta göz önüne bile mümkün mertebe çıkmamayı tercih ediyor.

Bir kısmı ise hep göz önünde kalmaktan rahatsız olmadıkları gibi mutluluk sırlarını, yıllara direnen evliliklerini nasıl kurtardıklarını anlatmaktan çekinmiyor.

43 YILDIR BOŞANMAK AKILLARINA GELMEDİ

İşte bu ünlü çiftlerden biri de 1982’de nikah masasına oturan iki ünlü yıldız Danny DeVito ve Rhea Perlman.

43 yıldır evli olan, üç çocukları ve iki de torunları olan çift uzun yıllardır evli ama şu anda birlikte yaşamıyorlar.

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Hatta neredeyse yarım asır süren bu evlilikte daha önce de defalarca ayrılıp bir araya geldiler. Ama boşanmak hiç akıllarına gelmedi!

2012’de ayrıldıklarını açıklayan Danny DeVito ve Rhea Perlman ayrı kalamayıp 2013’te yeniden birleşmiş, 2017’de, evliliklerinin 35’inci yılına bir kez daha ayrılmıştı.

Bu ikinci ayrılıktan sonra ayrı yaşamaya devam eden ve aynı yatağı paylaşmayan çift yine de çok mutlu olduklarını, birbirlerini çok sevdiklerini ve boşanmaya gerek duymadıklarını söylüyorlar.

AYNI YATAĞI PAYLAŞMASALAR DA ÇOK MUTLULAR

Onlar için bu uzun ve mutlu evliliğin sırrı aynı yatağı paylaşmadan da kurdukları mutlu ailenin keyfini çıkarmak oldu…

Ayrı olsalar da sürekli bir arada poz vermeye, etkinliklere birlikte gitmeye ve özellikle de çocukları söz konusu olduğunda hep bir arada olmaya özen gösteren iki usta oyuncu aslında 1971’de tanışmıştı.

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Rhea Perlman Danny DeVito’yu tiyatro sahnesinde izlemiş, görür görmez ona vurulmuştu.

ONLARINKİ İLK GÖRÜŞTE AŞKTI... 54 YIL ÖNCE BAŞLADI HÂLÂ HER ZAMAN BİR ARADALAR

“Bizimkisi ilk görüşte aşktı” diyor ünlü oyuncu o günleri anlatırken.

Tanışmalarından sadece iki hafta sonra Rhea Perlman çoktan Danny DeVito’nun evine taşınmış ve çift birlikte yaşamaya başlamıştı.

Yani onların aşkı aslında gerçekten 50 yılı yani yarım asrı devirmiş durumda…

"ZOR DA OLSA ALIŞTIK"

Ünlü çift aralarındaki bağı “Hâlâ çok iyi arkadaşız ve birbirimizi sık sık görüyoruz. Ve ailemiz hala ikimiz için de en önemli şey” sözleriyle anlatıyor.

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Rhea Perlman ise bu ayrılıp yine de evli kalma ve birbirini hâlâ sevme durumunu anlatırken “İlk başta çok zordu. Ayrılmamızın pek çok nedeni vardı, bunlara girmeyeceğim. Birbirimizle böyle mutlu ve anlayışlı bir ilişki kurmamız zaman aldı ama şimdi çok mutluyuz” diyor…