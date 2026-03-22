Daha nikahları bile yok ama neredeyse yarım asırdır bir yastıkta kocadılar: Biz evlenecek değil eğlenecek bir çiftiz!

İşte her şey böyle başladı.

Sonuç olarak onlar tam 43 yıldır birlikte eğleniyorlar... Hem de sadece iyi günde değil kötü günde de... Bundan da hiç şikayet etmiyorlar. Hatta tam tersine her geçen gün mutlulukları arttıkça artıyor.

Uzun sözün kısası, aşkların ve ilişkilerin saman alevi gibi parlayıp söndüğü Hollywood'da örnek bir çift onlar. Üstelik hiçbir resmi bağlayıcılık olmadan.

43 YILDIR BİTMEYEN EĞLENCE

Bu örneğine az rastlanan aşk öyküsünün kahramanları Goldie Hawn ile Kurt Russell…

Ünlü çift, magazin dünyasının takip edenlerin artık çok iyi bildiği gibi 43 yıldır bir yastığa baş koyuyorlar. Üstelik hiç evlenmeden sağlam bir yuva kurdular.

Hawn'ın 80, Russell'ın da 75 yaşında olduğunu düşünürsek, büyük bir sürpriz yapmak istemedikleri sürece evliliğe de öyle çok sıcak bakmayacakları kesin bu zamandan sonra.

Kurt Russell, The Wal Street Journal'a verdiği röportajda Goldie Hawn ile ilişkilerinden söz etti.





'ONU İLK GÖRDÜĞÜMDE 15 YAŞINDAYDIM... O İSE 21'

Deneyimli oyuncu, orada da Hawn ile ilişkilerinin başlangıcını şöyle anlattı: "İlk olarak 1967 yılında tanıştık. The One and Only Genuine Original Family Band'ın setindeydik. O sırada ben 15 yaşındaydım. Goldie de 21 yaşında bir dansçıydı..."

Kurt Russell'ın söylediğine göre bu ilk karşılaşmanın üzerinden yıllar geçtikten sonra, 1983'te bu kez Swing Shift'in setinde yolları yeniden kesişti.

Gerisini de Kurt Russell'dan dinleyelim: "O zamana kadar ikimiz de boşanmıştık. Onun Kate ve Oliver adında iki çocuğu vardı. Benim de Boston adında bir çocuğum. Sonra dedik ki 'haydi eğlenelim, ta ki artık birlikte eğlenemeyinceye kadar.' Tam 43 yıl oldu..."





EĞLENE EĞLENE KOCAMAN BİR AİLE OLDULAR: Kurt Rusell ile Goldie Hawn, bu süreçte eski evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarını birlikte büyüttüler. Bu arada 1986 yılında ortak çocukları Wyatt dünyaya geldi. Zaman ilerledikçe torunları da dünyaya geldi. Birlikte eğlenmek için yola çıkan ünlü çift, kocaman bir aile oldu uzun sözün kısası.

EN ÇOK KÜTÜK KULÜBEYİ SEVİYORLAR

Röportajda anlattığına göre Kurt Russell ile Goldie Hawn, hayatlarını ABD'nin birkaç kentindeki mülklerinde sürdürüyorlar. Los Angeles, Colorado ve New York'ta konutları var.

Ama Russell'ın en çok sevdiği Colorado Old Snowmass'teki çiftliklerinde bulunan kütük ev. Bu durumu "Goldie ile birlikte kütük evlere karşı özel bir tutkumuz var" diye anlattı deneyimli oyuncu.

Goldie Hawn ile Kurt Russell'ın ilişkilerini bunca yıl üstelik aralarında hiçbir resmi bağ olmadan sürdürebilmesinin de kendine göre dinamikleri var.







'BEN ZATEN KENDİMİ ADAMIŞIM, NEDEN EVLENEYİM Kİ?'

Hawn, daha önce verdiği bir röportajda bu konuyu şöyle anlatmıştı: "Evlilik, kendini birine adamakla ilgili bir durum. Ben zaten kendimi adanmış hissediyorum. Duygusal durumumuza adanmışlık, dürüstlük, sevgi ve şefkat yer alıyor. Bu yüzden ikimiz de iyi durumdayız."

Goldie Hawn'ın altını çizdiği başka ilginç bir ayrıntı daha var.

Söylediğine göre ikisi de maddi açıdan birbirlerinden bağımsız. İkisinin kazancı da ayrı ayrı da olsa gayet iyi durumda. Bu da bu ilişkinin bunca yıl ayakta kalmasının önemli nedenlerinden biri.

Durum böyle olunca ikisi de evlenmek için herhangi bir neden göremediklerini defalarca tekrarladı zaten.