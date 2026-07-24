43 yıldır aşkların en güzelini yaşıyorlar… Yine de içinde hep aynı korku var: Ya bir gün benden vazgeçerse!

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Üstelik bunu aşkların ömrünün pek de uzun olmadığı ünlüler dünyasının spot ışıkları altında yaşamaya devam ederek yaptılar.

Ve 43 yıldır birlikte olmalarına, birlikte büyüttükleri çocuklarına ve torunlarına rağmen evlenmediler. Nikah masasına oturup atacakları o imzanın aşlarının büyüsünü bozmasından korktular…

Hollywood’un yaşlanmayan aşıkları Kurt Russell ve Golide Hawn herkesi kıskandıran ilişkilerinin en büyük sırrının ne olduğunu da kimseden saklamadan açıkça anlatıyorlar.

Goldie Hawn işin büyüsünün, Kurt Russell’la uzun yıllardır birlikte olmasının en büyük nedeninin her sabah uyandığında yanında onu görmekten mutlu olmaya devam etmesi olduğunu söylüyor.

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Aynı şey elbette usta aktör Kurt Russell için de geçerli. Ancak yine de Russell bu durumu içinde hep bir korkuyla birlikte yaşadığını itiraf ediyor: Bir gün deliler gibi sevdiği Goldie Hawn’ın uyanıp artık bu mutluluğu hissetmemesi. Ve bu yüzden de onu bırakıp gitmesi yıldız oyuncunun en büyük korkusu söylediğine göre.

Kurt Russell, Goldie Hawn ile 43 yıllık ilişkisinin kalbindeki tek güvensizliği açıkladı: Her sabah uyanıp, "çok da yakışıklı olmadığı" konusunda ısrar etmesine rağmen, Hawn'ın onu hâlâ yanında tutmaya değer bulmasını umduğunu söyledi.

75 yaşındaki Hollywood ikonunun bu samimi itirafı, Monaco'daki 2026 Monte-Carlo Televizyon Festivali'nde ömür boyu başarı ödülü olan Kristal Nymph Ödülü'nü aldıktan sonra yaptığı konuşmada geldi.

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Kariyeri altmış yılı aşkın süredir devam eden ve 100'den fazla film ve televizyon rolünde yer alan Russell, etkinliğe uzun süredir birlikte olduğu ve Overboard ve Swing Shift filmlerinde rol arkadaşı olan 80 yaşındaki Hawn ile birlikte katıldı.

Çift hiç evlenmedi ve ilişkileri boyunca birbirlerine olan bağlılıklarını kanıtlamak için bir evlilik belgesine ihtiyaç duymadıklarını savundular.

Usta oyuncuyu yakından tanıyanlar onun korkusu için "Kurt'un alçakgönüllülüğü tamamen gerçek. Elde ettiği her şeye rağmen, Goldie'den bahsederken hala yıllardır süregelen ilişkilerini tanımlayan aynı hayranlık ve kendini küçümseyen mizah karışımını kullanıyor. İnsanlar Hollywood efsanelerinin devasa egolara sahip olmasını bekler, ancak Kurt hala Goldie'nin istediği adam olmak konusunda endişeleniyor. Bu da bu aşkın gerçekliğinin en büyük kanıtı.” diyor.

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Hollywood'da bir ilişkinin uzun sürmesinin sırrı olup olmadığı sorulduğunda ise Russell şöyle diyor: "Dürüst olmak gerekirse bu soruya bir cevabım yok, ama bizim için gerçekten iyi sonuç verdi ve bunun böyle devam edeceğine inanıyorum. O harika bir insan. Goldie karşı konulmaz biri. Umarım sabah uyandığında, ona bakıp 'Çok yakışıklı değil ama onu seviyorum' demeye devam etmek ister."