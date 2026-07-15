Bu yaÅŸÄ±nda verdiÄŸi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebek haberiyle herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ±... Son dakika hamileliÄŸine biz bile inanamadÄ±k

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Yine de 40 yaÅŸÄ±nÄ± geÃ§en kadÄ±nlarÄ±n hamileliÄŸi, belli bir ilgi konusu oluyor.
Ä°ÅŸte bir sÃ¼redir kariyerinin en parlak dÃ¶nemini yaÅŸayan Anne Hathaway'in 43 yaÅŸÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸine hamile kalmasÄ± da bu ÅŸekilde bir ilgi odaÄŸÄ± oldu.
Elbette bu konuda en bÃ¼yÃ¼k etken Hathaway'in ÅŸÃ¶hreti...
ÃœnlÃ¼ oyuncu da sonunda hamilelik konusunda ilk kez sessizliÄŸini bozup bazÄ± dikkat Ã§eken aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.Â
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Son gÃ¼nlerde Christopher Nolan'Ä±n yÃ¶netmenliÄŸini Ã¼stlendiÄŸi Odyssey filminin galalarÄ± iÃ§in o kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± senin bu kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± benim dolaÅŸan Anne Hathaway, Late Night with Seth Meyers'a konuk oldu ve ÅŸaÅŸÄ±rtan hamileliÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu.
Adam Shulman ile iki Ã§ocuklu mutlu bir evliliÄŸi olan oyuncu, bu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ hamileliÄŸin kendilerini de ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamadÄ±.Â
"Ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± biliyorduk ama iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ±na gerÃ§ekten Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±k" diye konuÅŸtu Hathaway. Bu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ hamileliÄŸin kendileri iÃ§in beklenmedik derecede sevindirici bir sÃ¼rpriz olduÄŸunu ifade etti.
ÅžAÅžIRTAN HAMÄ°LELÄ°K Ä°LANI
43 yaÅŸÄ±ndaki Hathaway, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸine hamile olduÄŸunu geÃ§tiÄŸimiz haziran ayÄ±nda sosyal medya sayfasÄ±ndan ilan etti.
Hathaway, Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda Ã¼zerinde beyaz bir etek ve bluzla gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu.
Kamera Ã¶nÃ¼ne gelirsen karnÄ±nÄ± kollarÄ±yla kapatan Hathaway, sonra kollarÄ±nÄ± indirince bÃ¼yÃ¼yen karnÄ± da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi.
Oyuncunun bu paylaÅŸÄ±mÄ±na Barbara Lewis'in "Baby, I'M Yours' (BebeÄŸim, Ben Seninim) adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ± da eÅŸlik etti.
Ä°KÄ°NCÄ° Ã‡OCUÄžUNA HAMÄ°LE KALIRKEN ZORLANMIÅžTI
Anne Hathaway, 2019 yÄ±lÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda, ikinci bebeÄŸine hamile kalmadan Ã¶nce bu konuda bazÄ± sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸti.
Hathaway "Hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bu gerÃ§ekten mutlu bir dÃ¶nem. Ama hamile kalmaya Ã§alÄ±ÅŸan birÃ§ok insan iÃ§in durum bÃ¶yle deÄŸil. Hikayenin o kÄ±smÄ±na gÃ¶tÃ¼ren sÃ¼reÃ§ler bazen acÄ± verici ve Ã¶zgÃ¼ven dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼. Ben de bunu yaÅŸadÄ±m" diye konuÅŸmuÅŸtu.
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Ä°kinci Ã§ocuÄŸuna hamile kalmasÄ± Ã¶ncesinde sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Hathaway, mutlu haberi duyururken de bazÄ± Ã§ekinceler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸti.
Oyuncu "Hamile olduÄŸumu duyurduÄŸumda bazÄ± kadÄ±nlarÄ±n bu yÃ¼zden kendilerini yalnÄ±z hissedeceÄŸinin farkÄ±ndaydÄ±m" diyerek konuÅŸmuÅŸtu.Â