Bu yaÅŸÄ±nda verdiÄŸi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebek haberiyle herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ±... Son dakika hamileliÄŸine biz bile inanamadÄ±k

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Yine de 40 yaÅŸÄ±nÄ± geÃ§en kadÄ±nlarÄ±n hamileliÄŸi, belli bir ilgi konusu oluyor.

Ä°ÅŸte bir sÃ¼redir kariyerinin en parlak dÃ¶nemini yaÅŸayan Anne Hathaway'in 43 yaÅŸÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸine hamile kalmasÄ± da bu ÅŸekilde bir ilgi odaÄŸÄ± oldu.

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Elbette bu konuda en bÃ¼yÃ¼k etken Hathaway'in ÅŸÃ¶hreti...

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Daha da Ã¶tesinde oyuncu, rol aldÄ±ÄŸÄ± Åžeytan Marka Giyer 2 (Devil Wears Prada 2) filminin galalarÄ±nda giderek bÃ¼yÃ¼yen karnÄ±nÄ± saklayÄ±p sonra aniden sosyal medyadan hamile olduÄŸunu ilan edince gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ilgi de ikiye katlandÄ±.

ÃœnlÃ¼ oyuncu da sonunda hamilelik konusunda ilk kez sessizliÄŸini bozup bazÄ± dikkat Ã§eken aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.Â



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Son gÃ¼nlerde Christopher Nolan'Ä±n yÃ¶netmenliÄŸini Ã¼stlendiÄŸi Odyssey filminin galalarÄ± iÃ§in o kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± senin bu kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± benim dolaÅŸan Anne Hathaway, Late Night with Seth Meyers'a konuk oldu ve ÅŸaÅŸÄ±rtan hamileliÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu.

Adam Shulman ile iki Ã§ocuklu mutlu bir evliliÄŸi olan oyuncu, bu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ hamileliÄŸin kendilerini de ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamadÄ±.Â

"Ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± biliyorduk ama iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ±na gerÃ§ekten Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±k" diye konuÅŸtu Hathaway. Bu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ hamileliÄŸin kendileri iÃ§in beklenmedik derecede sevindirici bir sÃ¼rpriz olduÄŸunu ifade etti.







Anne Hathaway, 2012 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi eÅŸi Anne Hathaway, 2012 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi eÅŸi Adam Shulman 'a da Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu, eÅŸinin kendisine her konuda destek olduÄŸunu belirterek, "HayatÄ±mÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±m kiÅŸinin o olmasÄ± bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸans. GerÃ§ekten rÃ¼ya gibi bir eÅŸ" diye konuÅŸtu.Â Hathaway ile Shulman'Ä±n, 10 yaÅŸÄ±nda Jonathan ve 6 yaÅŸÄ±nda Jack adÄ±nda iki oÄŸlu bulunuyor.

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ÅžAÅžIRTAN HAMÄ°LELÄ°K Ä°LANI

43 yaÅŸÄ±ndaki Hathaway, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸine hamile olduÄŸunu geÃ§tiÄŸimiz haziran ayÄ±nda sosyal medya sayfasÄ±ndan ilan etti.

Hathaway, Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda Ã¼zerinde beyaz bir etek ve bluzla gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu.

Kamera Ã¶nÃ¼ne gelirsen karnÄ±nÄ± kollarÄ±yla kapatan Hathaway, sonra kollarÄ±nÄ± indirince bÃ¼yÃ¼yen karnÄ± da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi.

Oyuncunun bu paylaÅŸÄ±mÄ±na Barbara Lewis'in "Baby, I'M Yours' (BebeÄŸim, Ben Seninim) adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ± da eÅŸlik etti.

Ä°KÄ°NCÄ° Ã‡OCUÄžUNA HAMÄ°LE KALIRKEN ZORLANMIÅžTI

Anne Hathaway, 2019 yÄ±lÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda, ikinci bebeÄŸine hamile kalmadan Ã¶nce bu konuda bazÄ± sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸti.

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Hathaway "Hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bu gerÃ§ekten mutlu bir dÃ¶nem. Ama hamile kalmaya Ã§alÄ±ÅŸan birÃ§ok insan iÃ§in durum bÃ¶yle deÄŸil. Hikayenin o kÄ±smÄ±na gÃ¶tÃ¼ren sÃ¼reÃ§ler bazen acÄ± verici ve Ã¶zgÃ¼ven dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼. Ben de bunu yaÅŸadÄ±m" diye konuÅŸmuÅŸtu.

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Ä°kinci Ã§ocuÄŸuna hamile kalmasÄ± Ã¶ncesinde sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Hathaway, mutlu haberi duyururken de bazÄ± Ã§ekinceler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸti.

Oyuncu "Hamile olduÄŸumu duyurduÄŸumda bazÄ± kadÄ±nlarÄ±n bu yÃ¼zden kendilerini yalnÄ±z hissedeceÄŸinin farkÄ±ndaydÄ±m" diyerek konuÅŸmuÅŸtu.Â