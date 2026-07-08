43 yaşında 3’üncü çocuğunu doğuracak… Sürpriz bebek dünyasını aydınlattı… Eli karnında, yüzünde kocaman bir gülümseme… Ünlü oyuncu ışıldıyor!

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17 Temmuz’da gösterime girecek olan Christopher Nolan’ın yeni filmi Odyssey için heyecanlı geri sayım başladı.

Filmin Londra’da yapılan prömiyerine Matt Damon ile birlikte başrolü paylaşan Zendaya, Tom Holland, Lupita Nyong'o, Charlize Theron gibi isimler katıldı. Filmin kalabalık kadrosundaki kadın yıldızlar da şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

Ancak bu özel gecede bir isim vardı ki kırmızı halıda görünür görünmez herkesin bakışları ona döndü…

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Geçen ay Instagram’dan yaptığı sürpriz bir paylaşımla hamile olduğunu duyuran Anne Hathaway bir yandan yeni filminin heyecanını yaşarken bir yandan da üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.

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Odyssey filminin dünya prömiyerinde askısız mavi şifon bir elbiseyle bir yandan belirginleşen karnını sergilerken bir yandan da çok şık görünmeyi başaran güzel yıldız gece boyunca sergilediği neşeli tavırlarla da dikkat çekti.

Hamile olduğu duyulduğundan beri filminin basın turları için koşturmaya devam eden Anne Hathaway elini sürekli büyüyen karnının üzerine koymasıyla dikkat çekmişti. Dün geceki kırmızı halıda da bu görüntü değişmedi.

Saçlarını açık bırakıp sade bir makyaj yapan Anne Hathaway doğal güzelliğini sadece kırmızı rujuyla vurgulamayı seçti. Yıldız ismi görenler ve geceden fotoğrafları görenler ünlü oyuncunun üzerine hamilelere özel bir ışıltının geldiğini, onun her zamankinden güzel göründüğünü söyledi…

43 yaşında 3’üncü kez anne olacak oyuncunun kimi hayranları bu hamileliğin yaşını geç bulup onu eleştirse de Anne Hathaway hem oldukça mutlu ve huzurlu hem de daha da güzelleşmiş haliyle herkesten tam puan toplamayı bildi.

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Anne Hathaway 2012’den beri bir mücevher tasarımcısı ve James Banks Design adında bir mücevher markası da olan Adam Shulman ile evli. Çiftin 10 yaşında Jonathan ve 6 yaşında Jack adında iki oğlu var.

Çift, 2008 yılında Palm Springs Film Festivali'nde ortak arkadaşları aracılığıyla tanışmış, Anne Hathaway, daha sonra kocasıyla karşılaştığı ilk anı "Onunla evleneceğimi biliyordum" diye anlatmıştı.

İkili basından kaçarak gizli bir kır düğünüyle evlenmiş, Anne Hathaway bu gizli düğünde özel tasarım bir Valentino gelinlik giymişti.

Güzel yıldızın muhteşem pırlanta yüzüğünü de bizzat kendi kocası tasarlamıştı.

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Haziran ayında hamile olduğunu bir Instagram paylaşımıyla duyuran Anne Hathaway bu mutlu haberi verirken "Biliyorum ki ebeveyn olmak isteyen herkes bunu başaramıyor. Ne kadar şanslı olduğuma hayret ediyorum” demişti.

Nisan ayında People dergisi tarafından dünyanın en güzel kadını seçilen Anne Hathaway hamile olduğu 2026 senesinde Mother Mary, Şeytan Prada Giyer 2 ve Odyssey gibi üç önemli yapımda birden oynayarak çalışkanlığını da kanıtlamış oldu.

Ünlü oyuncu bunu biraz da eşinden aldığı desteğe borçlu… Zaten hamilelik duyurusunu yaparken de o çalışırken evde işleri idare eden kocasına teşekkür etmiş, “Kocam konusunda çok şanslıyım. Her şeyde o her zaman hazır. Her şeyin üstesinden geliyor” demişti.