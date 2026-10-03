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42 yıllık büyük sırrını sonunda ifşa etti: Evliyken sette yasak ilişki yaşadım... Geceleri gizlice onun odasına giderdim

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#Michael Douglas#Kathleen Turner#Diandra Luker
42 yıllık büyük sırrını sonunda ifşa etti: Evliyken sette yasak ilişki yaşadım... Geceleri gizlice onun odasına giderdim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 13:03

Son dönemde Hollywood'un büyük yıldızlarının sırları kendi satırlarıyla ortaya dökülüyor.

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Önce Rocky ve Rambo filmleriyle yıldızlaşan 80 yaşındaki Sylvester Stallone'nin The Steps: A Memoir (Basamaklar: Bir Anı) adlı kitabındaki itirafları geldi.

Şimdi de 82 yaşındaki Michael Douglas'ın yakın zamanda piyasaya çıkacak olan anı kitabı One Helluva Ride adlı kitabındaki itiraflar sırada.

42 yıllık büyük sırrını sonunda ifşa etti: Evliyken sette yasak ilişki yaşadım... Geceleri gizlice onun odasına giderdim
YALANLADIĞI İLİŞKİYİ YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ
 Catherine Zeta Jones ile iki çocuklu evliliğinde 26 yılını geride bırakan Douglas, önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak olan kitabında hayatının belki de en büyük sırrını ifşa etti.

Douglas, 1984 tarihli Romancing the Stone (Amazon'da Fırtına) adlı filmdeki rol arkadaşı Kathleen Turner ile gizli bir ilişki yaşadığını tam 42 yıl sonra ilk kez doğruladı.

42 yıllık büyük sırrını sonunda ifşa etti: Evliyken sette yasak ilişki yaşadım... Geceleri gizlice onun odasına giderdim
People dergisinin kitaptan yaptığı alıntıya göre Michael Douglas, sadece kamuoyundan değil film setindeki çalışanlardan bile gizledikleri bu ilişkiyi "büyülü" diyerek tanımladı.

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EVLİYDİ AMA İKİSİ DE BAŞKALARIYLA İLİŞKİ YAŞIYORDU
Aslına bakılırsa Michael Douglas o dönemde büyük oğlu Cameron'ın annesi Diandra Luker ile evliydi. Ama araları pek iyi değildi ve ayrı hayatlar sürdürüyorlardı.

Hatta yine kitabında anlattığına göre karısı da başkalarıyla evlilik dışı ilişki yaşıyordu.

Michael Douglas o dönemde sadece rol arkadaşı Kathleen Turner ile ilişki yaşamamış kitabında anlattığına göre.

42 yıllık büyük sırrını sonunda ifşa etti: Evliyken sette yasak ilişki yaşadım... Geceleri gizlice onun odasına giderdim
Turner ile tanışmadan önce filmin senaristi Diane Thomas ile de kısa süreli bir ilişki geçmiş başından.

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Usta oyuncunun 42 yıl sakladığı Kathleen Turner aşkına gelirsek... 

Bakalım Michael Douglas bunu nasıl anlattı kitabında.

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42 yıllık büyük sırrını sonunda ifşa etti: Evliyken sette yasak ilişki yaşadım... Geceleri gizlice onun odasına giderdim

'HERKES UYUDUKTAN SONRA GİZLİCE ONUN OTELDEKİ ODASINA GİDERDİM'
Douglas ile Turner sette tanıştıkları andan itibaren birbirlerinden etkilendi. Daha da ötesinde karşı koyamadıkları bir aşka düştüler.

Yine de bu durumu sadece basından ve kamuoyundan değil setteki çalışma arkadaşlarından bile gizlemeye karar verdiler.

42 yıllık büyük sırrını sonunda ifşa etti: Evliyken sette yasak ilişki yaşadım... Geceleri gizlice onun odasına giderdim
Filmde önemli bir rolü olan Danny DeVito'nun bile hiç haberi olmadı bu gizli ilişkiden. Tabii ki yönetmen Robert Zemeckis'in de...

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Michael Douglas kitabında o dönemde yaşadıklarını şöyle yazdı: "Birbirimizi önce arkadaş, sonra rol arkadaşı ve en sonunda da sevgili olarak bulduk. Ormandaki yorucu bir çekim gününün ardından herkes uyuduktan sonra gizlice onun otel odasına giderdim."

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42 yıllık büyük sırrını sonunda ifşa etti: Evliyken sette yasak ilişki yaşadım... Geceleri gizlice onun odasına giderdim

KARISI SETE GİDİNCE HER ŞEY BİTTİ
Douglas, Kathleen Turner ile aralarındaki ilişkiyi gelip geçici bir hevesten çok daha fazlası olarak tanımladı. Yine de her yasak ilişki gibi bu set aşkı da öyle uzun ömürlü olmadı.

Günün birinde Michael Douglas'ın karısı Diandra Luker, Meksika'daki seti ziyaret etti. Douglas'ın söylediğine göre "kadınca bir sezgiyle" bu gizli ilişkinin farkına vardı Luker.

42 yıllık büyük sırrını sonunda ifşa etti: Evliyken sette yasak ilişki yaşadım... Geceleri gizlice onun odasına giderdim
Karısı Diandra sete gidip hala Michael ile evli olduğunu hatırlatınca Kathleen Turner bu aşk üçgeninde yer almak istemedi.

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Kathleen Turner ile yüzleşti ve ona Michael ile hala evli olduğunu hatırlattı.

Turner ise bu aşk üçgeninin içinde yer almak istemedi ve Michael Douglas ile ilişkisi bitti.

Usta oyuncu, kitabında da yazdığı gibi karısına geri döndü. Bunu da oğlu Cameron için yaptığını yazdı One Helluva Ride adlı anı kitabında.

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'TEKRAR BİR ARAYA GELMEMELİYDİK'
Ama yine de bu Diandra Luker ile evliliğinde her şeyin yolunda gitmesini sağlamadı. Bu dönem hakkındaki düşüncelerini "Diandra'ya döndüm. Ama aslında tekrar bir araya gelmemeliydik. O ayrılıktan sonra aramızdaki ilişki asla eskisi gibi olmadı" diye anlattı.
42 yıllık büyük sırrını sonunda ifşa etti: Evliyken sette yasak ilişki yaşadım... Geceleri gizlice onun odasına giderdim
Zaten sonunda Michael ile Diandra boşandı. Douglas da boşanmasının resmen tamamlandığı 2000 yılında şu andaki eşi Gallerli oyuncu Catherine Zeta Jones ile evlendi.

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Kathleen Turner ise Douglas ile o set ilişkisinin bittiği 1984 yılında Jay Weiss ile evlendi. Bir kızları olan çift, 2007 yılında boşandı.

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42 yıllık büyük sırrını sonunda ifşa etti: Evliyken sette yasak ilişki yaşadım... Geceleri gizlice onun odasına giderdim

SÖYLENTİLERİ PLANLI BİR ŞEKİLDE YALANLADILAR
Douglas ile Turner, aralarındaki bu ilişkiyi Diandra'yı korumak için gizli tuttuklarını ve o dönemde bununla ilgili bütün iddiaları planlı bir şekilde yalanladıklarını da itiraf etti.

Kathleen Turner ise 2021 yılında People dergisine verdiği röportajda Michael Douglas hakkında çarpıcı sözler söylemişti. "Yanıp tutuşuyordum ama Michael hala evliydi. Aramızda harika bir çekim vardı."

Sonrasında olanları da "Galiba birbirimize aşık oluyorduk. Ama sonra Diandra çıkıp geldi ve Michael'ın "uygun" olmadığını açıkça ortaya koydu. Böylece her şey sona erdi. Bir başka kadının ilişkisine dahil olmak istemem" sözleriyle özetlemişti.

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Meraklısı için bu gizli aşkın yaşandığı Romancing the Stone (Amazon'da Fırtına) filmini de bir hatırlayalım... New York'ta yaşayan bir aşk romanları yazarı Joan (Turner), Kolombiya'da evli olan kız kardeşinin hazine peşindeki haydutlar tarafından kaçırıldığını öğrenir. Soluğu hemen orada alır. Kardeşini kurtarmak için yola çıkan Joan, yakışıklı bir servet avcısı olan Jack (Douglas) ile karşılaşır. İkili maceradan macerada koşarken aralarında bir aşk filizlenir.

 

 

 

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#Michael Douglas#Kathleen Turner#Diandra Luker

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