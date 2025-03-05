Efsane dizinin 40'ncı yılına bir buluşma yakışırdı... Ama hayat onları öyle kötü savurdu ki... Keşke onunla hiç kavga etmeseydim!

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Ama hayat bazen öyle acımasızca akıp gider ki böyle önemli doğum günlerinde o yıldızların buluşması ya buruk geçer ya da imkansız hale gelir.

Bazen aralarından bazıları hayata veda eder, bazen de ilerleyen yaşlarıyla birlikte ortaya çıkan sağlık sorunları yüzünden hayatları kısıtlanır.

İşte şimdi tam da böyle bir örnek yaşanıyor, bir dönemin ünlü dizisinin yıldızları için.

Aslında her şey normal seyrinde aksaydı, aralarından biri çok ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmeseydi belki onlar da yıllar sonra buluşup eski günlerini yad edeceklerdi.

HAYAT ONLARI ÖYLE BİR SAVURDU Kİ!

Bu sözünü ettiğimiz iki ünlü Bruce Willis ile Cybill Shepherd.

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Her ikisinin de kariyerinde önemli bir dönüm noktası teşkil eden Moonlighting ya da ülkemizde bilinen adıyla Mavi Ay dizisinin, ekran serüveninin başlamasının 40'ncı yıl dönümü geldi.

İlk olarak 1985 yılında ekrana gelen Mavi Ay dizisinin iki yıldızı Bruce Willis ile Cybill Shepherd da şimdi hayatın onları taşıdığı yerlerde.

Willis'in durumunu artık bilmeyen yok.

ESKİ GÜNLERİ GERİDE KALDI

Bundan üç yıl önce aldığı afazi teşhisiyle mesleğine erken veda etti Willis. Zaten sonrasında da frontotemporal demans teşhisi konuldu ünlü oyuncuya.

Bruce Willis şimdi bir yanda eski eşi diğer yanda da şu andaki eşi Emma Heming ve her iki evliliğinden dünyaya gelen beş kızı sayesinde hayata tutunuyor.

Ailesinin de söylediğine göre artık konuşma yetisini eskisi kadar kullanamıyor.

Elbette dünyayla bağlantısı tamamen kopmuş değil ama belki de ailesi onu bunca desteklemeseydi Willis'in durumu da çok daha farklı olurdu.

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ONUN İÇİN DE GENÇLİK RÜZGARI DİNDİ

İlk kez 40 yıl önce aynı sette kamera karşısına geçtiği Cybill Shepher'a gelirsek...

Aslına bakılırsa Shepherd, Bruce Willis'ten yaş olarak daha büyük. Ama sağlığı daha iyi durumda. Her ne kadar yürümeyle ilgili sorunlar yaşasa da baston kullanmak zorunda kalsa da Cybill Shepherd, hayatını eski rol arkadaşından daha rahat bir şekilde sürdürüyor.

Mavi Ay dizisiyle üne kavuşan Shepherd'ın yakın çevresinden birinin New Idea dergisine anlattıklarına göre bütün ekip bu önemli yıl dönümünde yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyardı.

Fakat özellikle de Bruce Willis için bu pek söz konusu gibi görünmüyor.

Dergiye konuşan aynı kaynak "Onun bu durumu Cybill için de üzücü. Zaman zaman Bruce'un karısı Emma'yı arıyor ve sağlık durumu hakkında bilgi alıyor" dedi.

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EN PARLAK DÖNEMLERİNDE SETTE ÇOK GERİLİM YAŞADILAR

Aslına bakılırsa her ikisi de belki 40 yıl sonra yeniden bir araya gelip eski günlerini hatırlamak isterdi.

Fakat söylenenlere göre 69 yaşındaki Bruce Willis ile 75 yaşındaki Cybill Shepherd, kariyerlerinin parladığı dönemde, Mavi Ay dizisinin setinde gerilimli anlar da yaşadı.

Söylenenlere göre 1989 yılına kadar yayınlanan Mavi Ay'ın iki yıldızı, bir dönem birbirlerine dayanamaz hale gelmişlerdi.

Hatta Shepherd'ın birkaç yıl önce verdiği bir röportajda söylediğine göre "bir noktadan sonra ikisi de birbirlerine dayanamaz hale" gelmişlerdi. Bu noktada bu durum özellikle Cybill Shepherd için bir kalp yarası.

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YİNE DE ZAMAN O DUYGULARI DEĞİŞTİRDİ

Fakat iki oyuncunun da yakınında olan kaynaklara göre bu gerilim ve onun yarattığı olumsuz duygular da zamanla uçup gitti.

Bu kaynağın anlattığına göre ilerleyen yıllarda Willis ile Shepherd, bir araya gelip setteki çatışmaları hakkında gülüp şaka yapmaya bile başladılar.

Yine bu kaynağın anlattığına bakılırsa, Bruce Willis'in başına gelenler, Cybill Shepherd için de yıkıcı oldu.

Yine de söylenenlere göre Shepherd, Mavi Ay'ın kadrosundan kim için uygun olursa küçük bir buluşma bile planlıyor.

Hatta Shepherd; Bruce Willis ve karısı Emma Heming için bir video kayıt etmeyi bile düşünüyor.

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ONUN ZAYIFLIĞI DA ENDİŞE YARATIYOR

Her ne kadar Cybill Shepherd'ın durumu daha iyi görünse de hayranları onun son görüntüsünden de endişe duyuyor.

Bastonla yürümesi bir yana aşırı zayıflamış olması daha ciddi sağlık sorunları olabileceği konusunda endişe yaratıyor.

Glenn Gordon Caron'ın yarattığı Mavi Ay, beş parasız kalmış model Maddie Hayes ile neşeli ve yerinde duramayan dekektif David Addison'ın maceraları üzerine kuruluydu. ABD'deki ekran serüveni 3 Mart 1985'te başladı. 1989'un mayıs ayına kadar sürdü. Toplam 66 bölüm olarak seyircisiyle buluştu. Ülkemizde TRT 1'de cuma akşamları ekrana geliyordu ünlü Mavi Ay dizisi.





O DA DİZİNİN UNUTULMAZ KARAKTERLERİNDEN BİRİYDİ

Mavi Ay dizisinde Bruce Willis ve Cybill Shepherd kadar dikkat çeken başka bir karakter daha vardı: Bayan Agnes DiPesto… İşte bu karakteri canlandıran Allyce Beasley de bu diziyle hafızalara kazandı.

Beasley, bugün 73 yaşında. 1999'da üçüncü evliliğini yapan Allyce Beasley'in ikinci evliliğinden Andrea adında bir oğlu bulunuyor.

Oyunculuk kariyerini sürdüren Beasley, son dönemde yaptığı seslendirmelerle de biliniyor.