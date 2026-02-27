×
40 yıl sonra gelen aşk... 'Hatice çok pozitif ve özel biri'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2026 09:10

MAHİR Günşiray, Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Empati” programına konuk oldu.

Hatice Aslan ile birlikte olan Günşiray, son zamanlarda çok âşık olduğunu söyledi:

Hatice Aslan’la Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan arkadaşız ve 4 sene birlikte okuduk. 40 sene hiç görüşmedik. Fransa’daki evime de birlikte gidiyoruz.”

Usta oyuncu, Aslan ile ilişkisinin nasıl başladığını şöyle anlattı:

“Bizim sınıfın WhatsApp grubu vardı. Herkes bir şeyler yazıyordu. Hatice’yle ikimizin yazdığı şeyler birbirine uyuyordu. Orada minik bir şey oldu. Grubu yelkenli tekneme davet ettim. Hatice ve Hülya Gülşen ‘Gelirim’ dedi. Sonra sadece Hatice geldi ve biz devam ettik. Çok pozitif, çok özel bir insan.”

ANNE BABA MEVHUMU BENDE ZAYIF

Mahir Günşiray, aktör babası Orhan Günşiray’la annesi Gülsevil Tayga’nın daha 1.5 yaşındayken ayrılmasının ardından kendisini babaanne ve anneannesinin büyüttüğünü açıkladı:

“Anne ve baba mevhumu bende zayıftır. Babamın hayatımda etkisi yoktu. Son yıllarında ilişkimiz biraz daha iyiydi ama hastaydı. Ailemdeki kayıpların bende çok etkisi olmadı. Ta ki eşim Claude’yi kaybedene kadar; o çok ağır oldu. 26 sene bir insanla sarılarak yat, ondan sonra kaybet.”

 

#Mahir Günşiray#Hatice Aslan#Ankara Devlet Konservatuvarı

