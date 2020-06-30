İkranur'dan gelen son dakika haberi kahretti... İkranur Tirsi'ye ne oldu, bulundu mu?

İkranur 27 Haziran Cumartesi günü Giresun'un Bulancak ilçesinde akşam saatlerinde kayboldu. Evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden İkranur Tirsi (7) geri dönmedi. Kayıp İkranur için ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı. Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaşların yanına gitti. Küçük kız geri dönmeyince arkadaşları da durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarından iz bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi.

Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. JÖH, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve UMKE'den yaklaşık 150 kişilik uzman ekip, kız çocuğunun evinin çevresinde ve ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdürdü.Arama çalışmalarına, altışar kişilik JÖH ve asayiş timi, AFAD ve AKUT ekipleri, bir iz takip köpek timi, bir kadavra köpeği, 170 personel ile kayıp çocuğun yakın akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

170 hektar alanda tarama yapıldı. Bugünkü aramalar özellikle Büyükada Deresi mevkisinde yoğunlaştırıldı. JÖH ekipleri hem dere yatağında hem de çevresindeki fındık bahçelerinde detaylı arama yaptı. Ayrıca drone ile havadan görüntüleme yapılarak küçük çocuktan iz arandı. Arama çalışmalarında termal kameraların yanı sıra 3 iz takip köpeği ile 1 kadavra köpeği de kullanıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu İkra Nur'un cesedi, İcilli köyünün yaklaşık 4 kilometre aşağısındaki dere yatağında bulundu.

ANNE: AYAĞINDA PEMBE AYAKKABILARI VARDI

Kendisinin ilçede olduğu sırada kızının kaybolduğunu söyleyen Nazlı Tirsi, "Ben ilçedeydim. Köye geldiğimde çocuğumu sordum bana 'yan tarafta komşunun çocuğu ile oynuyor' dediler. Sonra amcasına sordum ‘ben eve yolladım’ dedi. Çocuğum ortalıkta yok. Her yerde aranıyor. En son üzerinde pembe ayakkabı ve taytı vardı. Görenler bize haber versin" dedi.

İkranur Tirsi kaçırıldı mı?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı küçük kızın kaybını derinlemesine incelemeye başlattı. Anlı ekibini Giresun'a gönderdi. Köylüler, İkranur'un kaybolduğu Cumartesi günü çocuk sesi duyduklarını belirtti. İkranur'un annesi canlı yayına telefonla bağlandı ve "şüphelendiğim hiç kimse yok, şüphelendiğim kişinin ismini jandarmaya verdim" dedi.