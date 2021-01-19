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39 yıl sonra ekrana dönüyor
“BAK Yeşil Yeşil” şarkısıyla bir döneme damgasını vuran, ayrıca çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan Ahmet Özhan, yıllar sonra ekrana dönüyor.
1982 yılında TRT 1’de yayınlanan “Hacı Arif Bey” dizisinde başrol oynayan Özhan, 39 sene sonra yine TRT 1’de izleyici karşısına çıkacak. Sanatçı, “Tövbeler Olsun”da rol alacak. Mahallenin güler yüzlü ve babacan doktoru Doktor Şevki Hoşnefes’i canlandıracak olan Ahmet Özhan, yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçtiği için heyecanlı olduğunu söyledi.
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