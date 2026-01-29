38 yıllık karısı öldü, ünlü oyuncu kimsesiz kaldı... 4 yıldır yası bitmedi, gözyaşları dinmedi: Ben her gün ağlıyorum

Haberin Devamı

Bu sözler ünlü bir oyuncuya ait... 38 yıllık karısı hayata veda edeli dört yıl geçti, hatta beşinci yıl da başladı. Ama oyuncu, hala büyük aşkının, karısının yasını tutuyor.

Katıldığı bir sohbet programında "Her gün ağlıyorum" derken bunun laf olsun diye söylenmediğini de gösterdi zaten. Karısından söz ederken gözlerinden dökülen yaşlara engel olamadı.

ONLAR ÖRNEK BİR AŞKIN KAHRAMANIYDI

Ünlülerin aşkları da evlilikleri de "çerez gibi" tükettiği bir dünyada yaşanan bu duyguların kahramanları ünlü oyuncu Richard E. Grant ile artık hayatta olmayan karısı Joan Washington.

Birbirlerini büyük bir tutkuyla seven çift, 1982 yılında tanıştı bundan dört yıl sonra da evlendiler. Bu evlilikten şu anda 34 yaşında olan kızları Olivia dünyaya geldi.

Joan Washington, 2021 yılında 74 yaşındayken akciğer kanserine teslim olup hayata veda etti. İşte ondan sonra da hayatta hiçbir şey Richard E. Grant için eskisi gibi olmadı.

Paloma Faith'in sunduğu Mad Sad Bad adlı podcast yayınına konuk olan Richard E. Grant, 38 yıl bir yastığa baş koyduğu karısının yokluğunun kendisini nasıl etkilediğini anlattı.

Grant, mantıklı bir şekilde düşündüğü zaman karısını bir daha göremeyeceğini, ona dokunamayacağını, onunla konuşamayacağını ya da yürüyüşlere çıkamayacağını anladığını söyledi.

'BEYNİM ONUN GİTTİĞİNİ KABULLENEMİYOR'

Ama onu zorlayan da işin duygusal boyutu zaten. "Ama duygusal olarak beynim onun gittiğini bir türlü kabullenemiyor. Bu yüzden de her gece ona yazmaya başladım" dedi.

Richard E Grant, karısının sadece iyi olduğu zamanları hatırladığını sözlerine ekledi. Onun hayatının son sekiz ayı ise sanki tamamen hafızasından silinmiş gibi.

Bu noktada şunları söyledi Grant "Bu yüzden de telefonumda onun hasta olduğu zamanlarda çekilen bir fotoğrafını bulduğumda bu benim için bir şok oluyor. Çünkü hafızam yeniden şekillendi. Bu da insanın hayatta kalma içgüdüsünün sadece iyi şeyleri hatırlamaya eğilimli olduğunu gösteriyor."

Özetle Richard E. Grant, karısı Joan ile birlikte geçirdiği 38 yıla dair genel olarak iyi anıların zihninde yer ettiğini söyledi.





'HER GÜN AĞLIYORUM... BAZEN KEDERDEN, BAZEN SEVİNÇTEN'

Paloma Faith'in sunduğu podcast'in bir başka bölümünde de her gün hemen hemen her şeye ağladığını itiraf etti Grant.

"Her gün ağlıyorum. Bazen kederden, bazen sevinçten, bazen de izlediğim haberlerden" diye konuştu.

Faith kendisine, böyle bir acı yaşadıktan sonra insanın gerçekten iyileşip iyileşemediğini sorduğu zaman da "Belki yanından dolaşabilirsiniz. Ama üstesinden gelemezsiniz" diye konuştu.

"Zaman iyileştirir ya da üstesinden gelirsin" gibi söylemlere inanmadığını söyledi Grant. Hemen ardından da şunları söyledi:" Ben hiç böyle düşünmedim. Üstesinden gelmek istemedim."

'YERİNE KİMSEYİ KOYAMAM'

Grant, bundan iki yıl önce verdiği röportajda da karısı Joan hakkında konuşmuştu.

O zaman da aradan geçen yıllara rağmen ne onu unutabildiğini ne de yerine başkasını koyabildiğini itiraf etti. Daha da ötesinde Joan'dan sonra bir başkasını sevemeyeceğini de söyledi.

Richard E. Grant, The Telegraph'a verdiği röportajda eşi Joan'ın ardından hayatının nasıl şekillendiğini anlattı.

Söylediğine göre Grant, ölen karısı Joan'a her gün mektup yazıyor. Bu şekilde de onunla bağlantısını bir sürdürdüğüne inanıyor.

Richard E. Grant, yeniden birisiyle tanışmak ve flört etmek istemediğini çünkü kimsenin kaybettiği karısının yanına bile yaklaşamayacağını da sözlerine ekledi.

ONA HER GECE YAZARKEN KONUŞUYORMUŞ GİBİ HİSSEDİYOR

Usta oyuncu "Joan'a her gece olup bitenler hakkında bir mektup yazıyorum. Böylece onunla sanki fiziki olarak bir konuşma yaptığımı hissediyorum" dedi.

Oyuncu bu yaptığını ölüm acısına ve eşinin yokluğuna katlanma konusunda faydalı bulduğunu da sözlerine ekledi.

Richard E. Grant'in söylediğine göre karısının ölümünden sonra arkadaşları yeni insanlarla tanışması için ona randevular ayarladı. Fakat o kimseyle tanışmak istemedi.

Karısının kendisini gerçekten gördüğünü, gerçekten anladığını ve başka hiç kimsenin bu konuda onun yanına bile yaklaşamayacağını anlattı usta oyuncu.

Grant, artık aşkı yeniden bulabileceğini hayal etmenin bile çok zor olduğunu sözlerine ekledi.

Oyuncunun söylediğine göre Joan'ın yokluğunun en zor yanı özel günlerde ortaya çıkıyor.

1986 YILINDA EVLENDİLER

Richard E. Grant ile Joan Washington 1986 yılında evlendiler. Bu evlilikten önce Tiffany adında bir kızları dünyaya geldi. Fakat erken doğan Tiffany, hayata tutunamadı. Sonradan Olivia adını verdikleri başka bir kız çocukları oldu.

Grant'ın eşi Joan Washington da bir oyuncuydu.

Kısaca hatırlamak gerekirse gerçek adıyla Richard Grant Esterhuysen, 1957 yılında Swaziland'da dünyaya geldi. İlk filmi Withnail ile 1987 yılında oyunculuğa başladı. Ardından Can You Ever Forgive Me? ile dikkat çekti. Ardından da Warlock, Henry ve June, Bram Stoker'dan Drakula, Masumiyet Çağı, Gosford Park gibi yapımlarda oynadı.

Star Wars: The Rise of Skywalker ve Taht Oyunları da onun rol aldığı yapımlardan bazıları. Grant, aynı zamanda sunucu ve seslendirme sanatçısı olarak da biliniyor.

Çiftin tek çocuğu Olivia da önceki yıl hayatını Florian Herbst ile birleştirdi.