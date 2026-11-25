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Hayden Panettiere, ağustos ayında 36 yaşında hayatını kaybettiğinde geride 6 milyon doların üzerinde bir mal varlığı bıraktı. Bu birçok Hollywood yıldızı için aslında çok mütevazı bir servet…

Kariyerine uzun aralar veren, özel hayatında yaşadığı sıkıntılar yüzünden mesleğinden uzak kalan ünlü oyuncunun ölümünün ardından geride bıraktığı para ve mülkler tek çocuğu olan, 11 yaşındaki kızına kaldı.

ABD basınının elde ettiği mahkeme belgelerine göre, oyuncunun eski nişanlısı Wladimir Klitschko’dan doğan kızı Kaya, mirasın tek varisi olarak belirlendi.

Bu arada, mahkeme tarafından kızının mal varlığına geçici vasi olarak atanan Klitschko, Melissa Moskal Bencivenga’nın Panettiere’in tereke yöneticisi olarak atanması için başvuruda bulundu.

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Belgeler, Panettiere’in vasiyet bırakmadan vefat ettiğini; geride 5.208.519 dolar değerinde kişisel mülk ile 1.023.600 dolar değerinde gayrimenkul olmak üzere toplam 6.232.119 dolarlık bir mal varlığı bıraktığını gösteriyor.

Eylül ayında 50 yaşındaki Klitschko, eski nişanlısı Hayden Panettiere’nin tüm mal varlığının kızı Kaya’ya ait olduğunu belirterek, onun adına vasi olarak atanmak için mahkemeye başvurdu.

Eski profesyonel boksör, bu atamanın "acil ve gerekli" olduğunu ifade ederek, bunun kendisine Kaya’nın varlıklarını onun adına "teslim alma, yönetme ve muhafaza etme" imkânı tanıyacağını belirtti.

Klitschko ayrıca mahkemeye sunduğu dosyada, federal ajanların Panettiere’in Los Angeles’taki konutuna girerek "terekeye ait eşyaları aldıklarına" dair kendisine bilgi verildiğini ve buna inandığını öne sürdü.

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Belgelerde ayrıca, bir şahsın mülke "izinsiz giriş" yaptığının fark edilmesinin ardından Panettiere ve Klitschko’nun güvenlik önlemleri aldığı ve evdeki kilitleri değiştirdiği bilgisi yer aldı.

Klitschko, söz konusu şahsın Panettiere’in terekesine ait malları "haksız yere ele geçirme" girişimlerine devam edebileceği endişesini dile getirerek, mahkemenin "derhal" bir tereke temsilcisi ataması gerektiğini savundu.

11 yaşındaki Kaya, geçen ayın başlarında babasıyla birlikte mahkemeye uzaktan katıldı.

Hakime hitap ederken "sakin ve ölçülü" bir tavır sergilediği belirtildi. Duruşma sırasında mahkeme, Klitschko’ya eski nişanlısının mal varlığı üzerinde geçici vesayet yetkisi verdi.

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Avukatı ayrıca mahkemeden, Klitschko’nun aile dışından bir kişi tarafından “haksız yere ele geçirildiği düşünülen malların geri alınması” için kolluk kuvvetlerinden yardım istemesine izin verilmesini talep etti.

Panettiere, 16 Ağustos’ta Greenville, Güney Carolina’da, 36 yaşında hayatını kaybetti.

Klitschko, eski nişanlısının vefatından kısa bir süre sonra, kendisinin, Panettiere’in ve Kaya’nın yer aldığı eski bir fotoğrafı Facebook’ta paylaşarak onu andı.

Paylaşımında, “Kızımız Kaya’ya, annesinden her zaman saygıyla bahsedeceğim ve onun nasıl biri olduğunu hatırlamasını sağlayacağım” ifadelerine yer verdi.

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Panettiere’in ölüm nedeninin; fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metokarbamol ve ketiapinin karışımın toksik etkileri olduğu daha sonra ortaya çıktı. Greenville Polis Departmanı, geçtiğimiz ay tamamladığı soruşturma sonucunda ünlü oyuncunun ölümün kaza sonucu gerçekleştiğini belirledi.