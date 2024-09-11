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33'üncü yıla özel oyunlar

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#Ahududu#Ağaçlar Ayakta Ölür#Veda
33üncü yıla özel oyunlar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 07:49

TİYATROKARE, 33’üncü yılında sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

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Tiyatro yeni sezonda izleyicinin beğenisine dört oyun ve iki farklı proje sunmaya hazırlanıyor.

Başrolleri Suna Keskin ve Melek Baykal’ın paylaştığı ‘Ahududu’ oyunu, yıllar sonra Nevra Serezli’yi tiyatroya döndüren ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’, Cumhuriyet’in 100. yılı için özel olarak hazırlanan ve genel istek üzerine 2024 yılında sadece üç kez sahnelenecek “Veda” oyunu ve interaktif komedi “Şen Makas” bu sezon da tiyatroseverleri eğlendirmeye devam edecek.

Tiyatrokare’nin yeni komedisi “Annem Hep Derdi Ki” ekim ayında perde açacak. Tiyatrokare’nin bir diğer yeni oyunu ise D.L. Coburn tarafından yazılan ve Seçkin Selvi’nin çevirdiği ‘Konken Partisi’ olacak.

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#Ahududu#Ağaçlar Ayakta Ölür#Veda

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