×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek Haberleri

Büyük ihaneti unutulmamak üzere tarihe kazımıştı... Onu giyen kişi 29 yıl önce öldü... İntikam elbisesi yeni sahibini bekliyor

Güncelleme Tarihi:

#Prenses Diana#İngiliz Kraliyet Ailesi#İntikam Elbisesi
Büyük ihaneti unutulmamak üzere tarihe kazımıştı... Onu giyen kişi 29 yıl önce öldü... İntikam elbisesi yeni sahibini bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 14:50

 27 Haziran 1994...O gün birçok kişi için sıradan, her zamanki gibi bir gündü büyük olasılıkla... Ama İngiliz kraliyet ailesinin iki üyesi için hiç de öyle değildi...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

27 Haziran 1994... O gün birçok kişi için sıradan, her zamanki gibi bir gündü büyük olasılıkla... Ama İngiliz kraliyet ailesinin iki üyesi için hiç de öyle değildi...

O gün, gencecik yaşında aileye gelin giden ve geleceğin kraliçesi olma hayali çoktan yerle bir olan Galler Prensesi Diana ile Prens Charles'ın yıkılan evliliğiyle ilgili beklenmedik sözler duyulacak sonra da hiç unutulmayacak bir görüntü hafızalara kazınacaktı.

Büyük ihaneti unutulmamak üzere tarihe kazımıştı... Onu giyen kişi 29 yıl önce öldü... İntikam elbisesi yeni sahibini bekliyor
SÖYLERKEN HİÇBİR PİŞMANLIK BELİRTİSİ GÖSTERMEDİ
Tarihe geçen o gün, deneyimli bir gazeteci olan Jonathan Dimbley, o sırada henüz prens olan Charles'a, evliyken Diana'yı aldatıp aldatmadığını sordu.

Haberin Devamı

Önce "hayır" dese de Charles sonra da gazetecinin ısrarlı sorusu üzerine "ilişkileri onarılmayacak noktaya gelinceye kadar hiç aldatmadığını" söyledi.

Uzun sözün kısası gazetecinin ısrarı karşısında şu anda karısı olan Camilla Parker Bowles ile Diana Spencer'ı aldattığını itiraf etti.

Büyük ihaneti unutulmamak üzere tarihe kazımıştı... Onu giyen kişi 29 yıl önce öldü... İntikam elbisesi yeni sahibini bekliyor
Üstelik o sırada yüz ifadesinde ya da ses tonunda herhangi bir pişmanlık belirtisi bile yoktu.

Yeri yerinden oynatan bu sözlerin duyulduğu günün akşamında, Charles'ın evliliğini bitirdiği eski karısı Diana ise Vogue dergisinin düzenlediği bir partiye gidecekti.

Kocasının o gün TV ekranlarında ne türden açıklamalar yapacağını belki de içgüdüleri ona söylüyordu. Ama yine de Charles'ın sözleri onu ruhsal olarak sarstı.

Gözden KaçmasınKocasıyla mutsuz özel hayatını bile alay konusu yapmış: Evli çiftler yılda iki kez yakınlaşsın diye... Cinsellik neden icat edildiKocasıyla mutsuz özel hayatını bile alay konusu yapmış: Evli çiftler yılda iki kez yakınlaşsın diye... Cinsellik neden icat edildi!Haberi görüntüle

Büyük ihaneti unutulmamak üzere tarihe kazımıştı... Onu giyen kişi 29 yıl önce öldü... İntikam elbisesi yeni sahibini bekliyor

ÜÇ YILDIR HİÇ GİYİLMEDEN DOLAPTA BEKLİYORDU
Aslında o parti için Valentino tasarımı bir elbise giymeyi planlamıştı Diana. Fakat yaşadığı duygusal sarsıntı yüzünden üç yıldır dolabında asılı duran siyah mini bir elbiseyi giymek istedi.

Haberin Devamı

Bir başka ünlü modacı, Christina Stambolian'ın imzasını taşıyan o siyah elbise bedenini sımsıkı sarıyordu.

Görüntüsünü, turkuaz rengi taşlı inci bir kolye ve yine damla şeklindeki inci küpelerle tamamladı. Bileğine de bir bilezik taktı. Ayağında elbiseyle aynı renkte siyah ayakkabıları vardı.

Gözden KaçmasınAna kuzusunu yuvadan uçurdular... Yeni hayatının ilk adımını attı... Kaderi iki ay önce belirlenmişti'Ana kuzusu'nu yuvadan uçurdular... Yeni hayatının ilk adımını attı... Kaderi iki ay önce belirlenmiştiHaberi görüntüle

Büyük ihaneti unutulmamak üzere tarihe kazımıştı... Onu giyen kişi 29 yıl önce öldü... İntikam elbisesi yeni sahibini bekliyor

O GÖRÜNTÜSÜ HAFIZALARA KAZINDI
Diana, o gece giydiği o elbiseyle hafızalara kazındı.

Milyonlarca kişi Diana'nın üzerindeki kıyafeti Charles'ın o gün yaptığı açıklamanın intikamını almak için giydiğine inandı.

Basın da bu durumu daha da körükledi. Bu siyah elbiseyi "asil ve zarif bir intikam silahı" olarak tanımladı.

Haberin Devamı

Ondan sonra da o siyah mini elbise "intikam elbisesi" olarak tarihe geçti.

Gözden KaçmasınYaşarken bile kocasını ona yâr etmemişti... Ölümünün üzerinden 29 yıl geçti... Ne hırsı bitti, ne kıskançlığıYaşarken bile kocasını ona yâr etmemişti... Ölümünün üzerinden 29 yıl geçti... Ne hırsı bitti, ne kıskançlığıHaberi görüntüle

Büyük ihaneti unutulmamak üzere tarihe kazımıştı... Onu giyen kişi 29 yıl önce öldü... İntikam elbisesi yeni sahibini bekliyor

ÜNLÜ İNTİKAM ELBİSESİ SATIŞA ÇIKIYOR
Prenses Diana'nın o gece kırık kalbinin acısını çıkarmaya çalıştığı o ünlü elbise o zamandan bu yana defalarca taklit edildi. Elbette hiçbiri aslının yerini tutmadı.

İşte o ünlü intikam elbisesi şimdi yeni sahibini bekliyor.

Diana'nın üzerinde moda tarihinin ikonik anlarından biri olarak hafızalara kazınan o elbise bir müzayedede satışa çıkıyor.

Gözden KaçmasınSaray hizmetlisi gizli vasiyeti görünce bayıldı... Ben bu zevkten mahrum kaldım, hiç değilse iki oğlum yaşasınSaray hizmetlisi gizli vasiyeti görünce bayıldı... Ben bu zevkten mahrum kaldım, hiç değilse iki oğlum yaşasın!Haberi görüntüle

Büyük ihaneti unutulmamak üzere tarihe kazımıştı... Onu giyen kişi 29 yıl önce öldü... İntikam elbisesi yeni sahibini bekliyor

MİLYON DOLARA ALICI BULMASI BEKLENİYOR
Elbisenin açılış fiyatı ise 300 bin dolar olarak belirlendi. Ancak siyah elbisenin milyonlara alıcı bulması bekleniyor.

Haberin Devamı

Stambolian'ın imzasını taşıyan elbise, 9 Aralık günü New York'ta Sotheby's tarafından düzenlenen bir müzayedede satışa sunulacak.

Müzayede öncesinde bu unutulmaz elbise Londra, Hong Kong ve Cenevre'yi dolaşacak olan bir gezici sergide yer alacak.

Elbisenin satışından elde edilecek ola gelir ise Royal Edinburgh Hastanesi'ni destekleyen NHS Lothian Charity adlı yardım vakfına aktarılacak.

Gözden KaçmasınSöz dinlemeyip evlendi, şimdi hayatını yaşıyor... Kendisinden 32 yaş büyük milyarder kocası ayaklarını yerden kestiSöz dinlemeyip evlendi, şimdi hayatını yaşıyor... Kendisinden 32 yaş büyük milyarder kocası ayaklarını yerden kestiHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Prenses Diana#İngiliz Kraliyet Ailesi#İntikam Elbisesi

BAKMADAN GEÇME!