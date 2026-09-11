Büyük ihaneti unutulmamak üzere tarihe kazımıştı... Onu giyen kişi 29 yıl önce öldü... İntikam elbisesi yeni sahibini bekliyor

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27 Haziran 1994... O gün birçok kişi için sıradan, her zamanki gibi bir gündü büyük olasılıkla... Ama İngiliz kraliyet ailesinin iki üyesi için hiç de öyle değildi...

O gün, gencecik yaşında aileye gelin giden ve geleceğin kraliçesi olma hayali çoktan yerle bir olan Galler Prensesi Diana ile Prens Charles'ın yıkılan evliliğiyle ilgili beklenmedik sözler duyulacak sonra da hiç unutulmayacak bir görüntü hafızalara kazınacaktı.

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Tarihe geçen o gün, deneyimli bir gazeteci olan Jonathan Dimbley, o sırada henüz prens olan Charles'a, evliyken Diana'yı aldatıp aldatmadığını sordu.

Önce "hayır" dese de Charles sonra da gazetecinin ısrarlı sorusu üzerine "ilişkileri onarılmayacak noktaya gelinceye kadar hiç aldatmadığını" söyledi.

Uzun sözün kısası gazetecinin ısrarı karşısında şu anda karısı olan Camilla Parker Bowles ile Diana Spencer'ı aldattığını itiraf etti.

Üstelik o sırada yüz ifadesinde ya da ses tonunda herhangi bir pişmanlık belirtisi bile yoktu.

Yeri yerinden oynatan bu sözlerin duyulduğu günün akşamında, Charles'ın evliliğini bitirdiği eski karısı Diana ise Vogue dergisinin düzenlediği bir partiye gidecekti.

Kocasının o gün TV ekranlarında ne türden açıklamalar yapacağını belki de içgüdüleri ona söylüyordu. Ama yine de Charles'ın sözleri onu ruhsal olarak sarstı.



ÜÇ YILDIR HİÇ GİYİLMEDEN DOLAPTA BEKLİYORDU

Aslında o parti için Valentino tasarımı bir elbise giymeyi planlamıştı Diana. Fakat yaşadığı duygusal sarsıntı yüzünden üç yıldır dolabında asılı duran siyah mini bir elbiseyi giymek istedi.

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Bir başka ünlü modacı, Christina Stambolian'ın imzasını taşıyan o siyah elbise bedenini sımsıkı sarıyordu.

Görüntüsünü, turkuaz rengi taşlı inci bir kolye ve yine damla şeklindeki inci küpelerle tamamladı. Bileğine de bir bilezik taktı. Ayağında elbiseyle aynı renkte siyah ayakkabıları vardı.



O GÖRÜNTÜSÜ HAFIZALARA KAZINDI

Diana, o gece giydiği o elbiseyle hafızalara kazındı.

Milyonlarca kişi Diana'nın üzerindeki kıyafeti Charles'ın o gün yaptığı açıklamanın intikamını almak için giydiğine inandı.

Basın da bu durumu daha da körükledi. Bu siyah elbiseyi "asil ve zarif bir intikam silahı" olarak tanımladı.

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Ondan sonra da o siyah mini elbise "intikam elbisesi" olarak tarihe geçti.



ÜNLÜ İNTİKAM ELBİSESİ SATIŞA ÇIKIYOR

Prenses Diana'nın o gece kırık kalbinin acısını çıkarmaya çalıştığı o ünlü elbise o zamandan bu yana defalarca taklit edildi. Elbette hiçbiri aslının yerini tutmadı.

İşte o ünlü intikam elbisesi şimdi yeni sahibini bekliyor.

Diana'nın üzerinde moda tarihinin ikonik anlarından biri olarak hafızalara kazınan o elbise bir müzayedede satışa çıkıyor.



MİLYON DOLARA ALICI BULMASI BEKLENİYOR

Elbisenin açılış fiyatı ise 300 bin dolar olarak belirlendi. Ancak siyah elbisenin milyonlara alıcı bulması bekleniyor.

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Stambolian'ın imzasını taşıyan elbise, 9 Aralık günü New York'ta Sotheby's tarafından düzenlenen bir müzayedede satışa sunulacak.

Müzayede öncesinde bu unutulmaz elbise Londra, Hong Kong ve Cenevre'yi dolaşacak olan bir gezici sergide yer alacak.

Elbisenin satışından elde edilecek ola gelir ise Royal Edinburgh Hastanesi'ni destekleyen NHS Lothian Charity adlı yardım vakfına aktarılacak.