×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

31 Mayıs Pazar günü ilk bölümüyle ekranda... Daha 17 için geri sayım başladı!

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Kanal D#Nesrin Cavadzade
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 12:53

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi Daha 17 için geri sayım başladı. Güçlü hikâyesi, dikkat çeken oyuncu kadrosu ve Bodrum’un büyüleyici atmosferinde çekilen sahneleriyle şimdiden büyük ilgi gören yapımın yayın tarihi belli oldu. Pastel Film imzası taşıyan Daha 17, 31 Mayıs Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

ARAS’IN ETKİLEYİCİ HİKÂYESİ

Yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ulaşma çabası üzerinden güçlü bir aile hikâyesini merkezine alan Daha 17, dramatik yapısı ve duygusal anlatımıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizide geçmişin izlerini süren Aras’ın hikâyesi ve mücadelesi dikkat çekiyor.

31 Mayıs Pazar günü ilk bölümüyle ekranda... Daha 17 için geri sayım başladı

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu dizi, genç yeteneklerle sevilen usta isimleri bir araya getiriyor. Dizide, Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Melis Babadağ, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat, hafızalara kazınacak karakterlerle seyirci karşısına çıkacak.

Haberin Devamı

31 Mayıs Pazar günü ilk bölümüyle ekranda... Daha 17 için geri sayım başladı

İLK BÖLÜM 31 MAYIS PAZAR

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17, güçlü senaryosu ve etkileyici atmosferiyle 31 Mayıs Pazar günü 20.00’de ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Daha 17#Kanal D#Nesrin Cavadzade

BAKMADAN GEÇME!