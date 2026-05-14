31 Mayıs Pazar günü ilk bölümüyle ekranda... Daha 17 için geri sayım başladı!

Haberin Devamı

ARAS’IN ETKİLEYİCİ HİKÂYESİ

Yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ulaşma çabası üzerinden güçlü bir aile hikâyesini merkezine alan Daha 17, dramatik yapısı ve duygusal anlatımıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizide geçmişin izlerini süren Aras’ın hikâyesi ve mücadelesi dikkat çekiyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu dizi, genç yeteneklerle sevilen usta isimleri bir araya getiriyor. Dizide, Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Melis Babadağ, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat, hafızalara kazınacak karakterlerle seyirci karşısına çıkacak.

Haberin Devamı

İLK BÖLÜM 31 MAYIS PAZAR

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17, güçlü senaryosu ve etkileyici atmosferiyle 31 Mayıs Pazar günü 20.00’de ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.