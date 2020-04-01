Survivor'da kim elendi 31 Mart? Survivor 2020 SMS sıralamasında en yüksek puanı kim aldı? İşte oylama sonucu ve puan durumu

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören yarışma programı Survivor eleme bölümü ile izleyici karşısına çıktı. 31 Mart Salı akşamı Survivor'un yayınlanan 33. bölümünde oynanan iletişim oyunu sonrası konsey toplandı ve gönüllüler takımından bir isim Survivor macerasını tamamlayarak Dominik'e veda etti. Peki, Survivor'dan bu hafta kim elendi? Survivor Survivor en az oyu bu hafta kim aldı? İşte, 33. bölümde Survivor'dan elenen yarışmacı ve son bölümün özeti.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da eleme heyecanından önce yarışmacılar iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Yakınları ile iletişim kurmak için mücadele veren ünlüler ve gönüllüler takımı ödülü kazanmak için yoğun performans sergiledi. Heyecanlı anların ardından Survivor'da bu hafta ietişim ödülünü 9 6 ünlüler takımı kazandı. Ödüle kavuşan yarışmacılar, yakınları ile kurdukları temas sonrası yarışmaya motive oldu.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'da Yunus Emre'nin eleme potasında olduğu gecede gönüllüler takımı aralarından bir kişiyi göndermek için konseyde toplandı.

Survivor'da Barış'ın gönüllüler takımına kendi isteği ile geçmesiyle dengelerin nasıl değiştiği merak konusu olurken, SMS oylaması ile halktan gelen oylar sonrası en çok oyu alan Cemal Can Yasin'i, Barış ise Burak'ın ismini verdi.

Burak, Yasin ve Yunus Emre arasında yaşanan eleme yarışının ardından konseyde en az oyu alarak Survivor'a veda eden isim Burak oldu.

Burak konseyde söylediği son sözleri ile gergin anlara neden oldu.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI

Survivor 7. haftasında Gönüllüler takımı SMS sıralaması belli oldu. Survivor SMS puanı şöyle gelişti;

1. BARIŞ

2. CEMAL CAN

3. EVRİM

4. YASİN

5. NİSA

6. YUNUS EMRE

7. BURAK (ELENDİ)

8. GİZEM

9. ARDAHAN

SURVİVOR BURAK KİMDİR?

Survivor Burak Yurgugör 21 yaşında ve İstanbul doğumludur. Burak Yurdugör'ün babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun.

Şu anda Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak crossfit ve fitness ile uğraşıyor.

BURAK'TAN PARVİZ'E ŞOKE EDEN SÖZLER

Survivor 2020'nin 33. bölümünde gönüllüler takımından Burak Parviz'e şaşırtıcı sözler sarfetti. Yarışmada oynanan ödül oyunu sonrası Burak, Parviz için oyunda kendisine sert davrandığı için onun da sert şekilde karşılık verdiğini ifade ederek " Kickboksçu değil kralı olsa fark etmez." dedi. Buna karşılık Parviz'in sertliğin dozunu artırdığını ve bu yüzden kafa kafaya geldiklerini söyledi.