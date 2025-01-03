30 yıllık evlilikte mutlu son! Nihayet aynı çatı altında yaşayacaklar

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Kimleri uzun soluklu ilişkilerinin sırrının karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış olduğu gibi klasik cevaplar verirken aşklarını korumak için büyük şehirlerden, spot ışıklarından kaçıp küçük şehirlerde “ünsüz” gibi yaşayanların sayısı da giderek artıyor.

Bazı ünlü evliler ise aşklarını taze tutmak için aynı çatı altında yaşasalar da ayrı yataklarda uyuduğunu itiraf ediyor.

Bu yıl evliliklerinin 30. yıl dönümünü kutlayacak olan ünlü çift birkaç ay önce yaptıkları itirafla dillere düşmüştü

GİZLİCE EVLERİNİ AYIRMIŞLARDI: BİZİM BİRBİRİMİZE ALERJİMİZ VAR

Gösteri dünyasının en uzun soluklu evliliklerinden birini sürdüren çiftlerinden biri ise geçtiğimiz aylarda ayrı evlerde yaşadıklarını açıklayarak durumu biraz “abarttıklarını” göstermişti.

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Bu ünlü çift Hollywood’un en güçlü ailelerinden Baldwin’lere mensup yıldız oyuncu Billy Baldwin ve üç çocuğunun annesi eşi, ünlü şarkıcı Chynna Phillips…

30 yıldır evli olsalar da Billy Baldwin ve eşi Chynna Phillips, hayatı kendi şartlarına göre yaşadıklarını ve uzun süredir evlerini ayırdıklarını kasım ayında birlikte katıldıkları bir yayında itiraf etmişti.

Hatta evliliklerini taze tutmak bir yana Chynna Phillips neden ayrı evlerde yaşadıklarını “Bizim birbirimize alerjimiz var” diyerek açıklamıştı.

Chynna Phillips kocasını öptüğü bu fotoğrafı paylaşıp ona olan aşkını itiraf ederken bir yandan da üç çocuklarını büyüttükleri yuvalarına geri döndü

Ünlü çift bu itiraflarından kısa bir süre sonra hayranlarını bir kez daha şaşırttı ve yeniden aynı çatı altında yaşamaya başladıklarını açıkladı.

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YENİDEN BULUŞTULAR

Evden taşınan taraf olan Chynna Phillips, daha önce “birbirlerine karşı alerjileri” nedeniyle ayrı yaşadıklarını itiraf eden kocası Billy Baldwin'le yeniden aynı çatı altında olmaktan mutlu.

Çiftin üç çocukları da artık neredeyse evlilik çağına yaklaştı

“Son birkaç haftadır harika bir oda arkadaşı oldu. Bilmiyorum, bir değişim oldu. Belki benden, belki ondan, belki Tanrı'dan, belki de her şeyden biraz” diyen ünlü şarkıcı “Ama çok çok daha iyi bir yerde olduğumuzu hissediyorum. Çok minnettarım.” sözleriyle bu karardan ne kadar mutlu olduğunu anlattı.

"BU YAPTIĞIM ÇOK APTALCAYDI"

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Chynna Phillips ilk etapta ayrı yaşama konusunda pişmanlık duyduğunu da “Bu alerji yorumumu geri çekiyorum ve şimdi bunun muhtemelen çok aptalca, çok akılsızca, çok yıkıcı, aptalca bir karar olduğunu söylüyorum” sözleriyle itiraf etti.

Phillips, ayrı yaşamalarına rağmen kocasıyla hâlâ terapiye gittiğini, randevu geceleri ve “yatıya kalmalar” ayarladıklarını da itiraf etmiş ve bu aşkın ve evliliğin aslında bitmekten çok uzakta, ayakta kaldığını da belirtmişti.

Phillips, kocası Baldwin'le yeniden birlikte yaşadıklarını açıklamasından bir hafta önce, Instagram’dan tatlı bir selfie paylaşmış ve ona “Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum...” diye seslenmişti.

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