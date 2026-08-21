30 yıldır hem işte hem hayatta birlikteler… Ne aşkı tükendi ne de sabrı: Kocam horluyorsa horluyor! Yatağımı asla ayırmam

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Hollywood’un en uzun soluklu ve mutlu evliliklerinden birini sürdüren Kelly Ripa ve Mark Consuelos çift uzun süredir oyunculuk yerine sunuculuk yapıyorlar televizyon ekranlarına birlikte sundukları ve ünlü konuklarını ağırladıkları Live With Kelly and Mark programıyla çıkıyorlar.

Burada yaptıkları sohbetlerde de konuklarınınkiyle beraber kendi özel hayatları ve evlilikleriyle ilgili ilginç detayları paylaşıp herkesi hem güldürüyorlar hem de aşkları ve uyumlarıyla kıskandırıyorlar.

Kelly Ripa'nın eşi Mark Consuelos, 40'lı yaşlarında aniden bir "horlama" problemi geliştirdi, ancak bu bile karısını yataklarını ayırmayı düşünmeye itmedi.

Haberin Devamı

Programın geçtiğimiz günkü bölümünde 55 yaşındaki Ripa ve konuk sunucu Steve Patterson, evli çiftlerin ayrı yataklarda veya hatta farklı odalarda uyumayı tercih etmelerinin artışını tartıştılar.

Kelly Ripa konuğuna "Siz ve sevgili eşiniz aynı yatakta mı yatıyorsunuz?" diye sordu ve Patterson’dan "20 yıldır evliyim. Bu uzun bir süre... Ama şu anda hala aynı yatakta yatıyoruz. Neden soruyorsunuz?" cevabını aldı.

Kelly Ripa son zamanlarda giderek daha fazla çiftin yataklarını ayırmaya başladığını duyduğunu ve bu konuda makaleler gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine konuk sunucu Patterson "Bu bana çok ayrı olmak gibi geliyor. Bilmiyorum. 'Daha büyük bir yatak alalım' gibi bir şey olabilir ama bence aynı yüzeyde uyumalıyız. Sarılmasak bile." dedi.

Kelly Ripa da yukarıda bahsettiğimiz gibi kendi evlilik hayatıyla ilgili eğlenceli anlatımlarına bu noktada başladı.

Haberin Devamı

Ripa, "Eskiden evlenmenin asıl sebebi buydu, değil mi?" diye espri yaptıktan sonra kocası çok horlasa da onunla birlikte uyumaktan asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

"Horlamaya başlayan biriyle evliyim. Gerçekten, gerçekten, şaka yapmıyorum. 45 yaşına geldi ve horlamaya başladı," diye ısrar etti. "Ve ben de 'Bu ne? Burada neler oluyor?' diye düşündüm. Ama bu bile bizi ayrı yataklarda yatmaya itmedi."

Üç çocuk annesi daha sonra "uyku ayrılıklarının ayrı uyumanın faydalarını vurguladığını" ancak bunun aslında "psikolojik sağlığınızı azaltabileceğini" söyleyen bir çalışmadan bahsetti.

Birçoğunun horlama sorunları nedeniyle bunu tercih edebileceğini kabul etti, ancak kişisel olarak bu yüzden oda değiştirme isteğini anlayamadığını söyledi.

Haberin Devamı

Birbirlerine olan bağlılıklarıyla ve ilişkileri konusunda şakayla karışık yaptıkları eğlenceli yorumlarla nam salan ünlü çiftin yolları ikisi de gencecik birer oyuncu ve yıldız adayıyken kesişmişti.

1995 yılında All My Children dizisinin setinde tanışan Kelly Ripa ve Mark Consuelos yıldırım aşkına tutulmuştu. Ancak dizdeki işleri etkilenmesin diye bu ilişkiyi saklamak istediler.

Bir yıl sonra artık bu aşkı gizlice yaşamaya dayanamayan genç aşıklar her şeyi bırakıp kaçarak ve kimseye haber vermeden Las Vegas’ta evlendiler.

Kelly Ripa, bu son dakika evlilik için Hollywood yıldızlarından alıştığımız türde görkemli ve pahalı bir gelinlik yerine bir indirim mağazasından 199 dolara askılı ve dantel detaylı beyaz bir elbise almıştı.

Haberin Devamı

Uçak biletlerini biriken millerle alan çift; nikah, fotoğrafçı ve tüm tören paketi dahil toplamda sadece 179 dolar harcadı. Las Vegas'a vardıklarında ne yapacakları konusunda hiçbir fikri olmayan kaçak aşıklar tören başlamadan sadece 45 dakika önce meşhur Chapel of the Bells şapelini seçip içeri girdiler ve evlendiler…

Ünlü çiftin Michael, Lola ve Joaquin adında üç yetişkin çocuğu var.