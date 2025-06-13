30 yıldır evliler üstelik birlikte çalışıyorlar… Dünyada cenneti yaşıyorlar... ‘Karımla aynı dizide oynayınca ona bir daha aşık oldum’

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Onlar geç gelen bu aşka sarıldılar, kıymetini bilip mutlu ve huzurlu bir aşk yaşamak için uğraştılar.

Yolları ilk kez bir sette kesişen ve sonrasında aşka düşen Hollywood’un iki usta oyuncusu Ted Danson ve Mary Steenburgen yıllar sonra, bu kez 30 yıllık evli bir çift olarak yeniden aynı dizide birlikte rol alıyor.

Ve unutulmaz Cheers dizisiyle ünlenen Ted Danson, eşi Mary Steenburgen'e tekrar birlikte çalıştıklarında bir kez daha aşık olduğunu söylüyor.

Hatta Ted Danson, eşi Mary Steenburgen'e olan aşkının “midesini altüst edecek” kadar şiddetli olduğunu söylüyor. Tıpkı aşkı tarif ederken “karnımda kelebekler uçuşuyor” tabirinde olduğu gibi…

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30 yıllık evlilikten sonra yeniden eşiyle çalışmayı büyülü olarak tarif ede usta aktör “Man On The Inside” adlı dizinin ikinci sezonunda kadroya katılan karısı Mary Steenburgen’le karşılıklı oynayacak.

Bu inanması zor duyguları “Bu gerçekten büyülü bir şey. Biz aşık oluyoruz. Hikâye gelişiyor, ama ben ona sırılsıklam aşığım ve kamera karşısında oturup karımın gözlerine bakmak... Özel hayatımızda da mide bulandırıcı derecede aşığız ve kamera karşısında onun gözlerinde kaybolmak gerçekten şaşırtıcı” sözleriyle anlatıyor Ted Danson.

Usta aktör “Birlikte çalışmak zor değil mi? Evden nasıl çıkıyorsunuz? Arabayla birlikte işe mi gidiyorsunuz? Sonra ne oluyor? Sıkılmıyor musunuz?” sorusunu da bunu artık kapıda bırakıp eve öyle girmeyi öğrendiklerini söyleyerek cevapladı.

Danson ve Steenburgen ilk olarak 1983'te tanıştılar ve 1995'te evlendiler. Her ikisinin de önceki evliliklerinden iki çocuğu vardı.

Mary Steenburgen de kocası Ted Danson'un birlikte çalıştığı herkes tarafından “değerli” görülmesinin sebebini “O çok sevgi dolu ve oyunculuktan büyük keyif alıyor. Ailelerimizden uzakta uzun saatler boyunca çalışmak zorunda olan bizler, onun nezaketi sayesinde setlerde çalışabiliyoruz” diyerek anlattı.

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Kocasına neden bu kadar aşık olduğunu da “Onun babalık tarzına ve sevgili kızlarına da aşık oldum... Ted onları tüm kalbiyle seviyor ve yine de benim çocuklarım Lilly ve Charlie'yi de aynı şekilde sevmek için kalbinde yer buluyor. Ted Danson ile hayatı paylaşmak oldukça heyecan verici” sözleriyle açıkladı.

Ted Danson'a karısıyla en çok sabah erken saatlerde birlikte vakit geçirmeyi sevdiklerini söylüyor…

Kimi zaman sabah 4 buçukta uyandıklarını ve yatakta kahve içip kelime ve hafıza oyunları oynadıklarını söyleyen ünlü oyuncu “Sohbet etmek, gülmek ve paylaşmak. İkimiz için de bu, yeryüzündeki cennet gibi” diyor…