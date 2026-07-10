30 yaş küçük sevgilisinden bir çocuğu oldu… Yıllar süren babalık özlemi 54’ünde dindi

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Son üç senedir birlikte olduğu kız arkadaşı geçtiğimiz günlerde doğum yapan yıldız isim en sonunda hayallerine kavuşmuş oldu.

54 yaşındaki ünlü oyuncu Luke Wilson ve 24 yaşındaki kız arkadaşı Kendall Yates ilk bebeklerini kucaklarına aldılar.

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Luke Wilson’ın da başrolünde yer aldığı, kalabalık kadrosunda birçok yıldızın olduğu yeni dizisi The Hawk için düzenlenen bir etkinliğe katılırken yanında kız arkadaşını ve yeni doğan kızlarını da getirdi ve ilk babalık sevincini oyuncu arkadaşlarıyla paylaştı.

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Owen Wilson’ın kardeşi olan ve yıllardır canlandırdığı yan karakter rolleriyle hem sinema hem de dizi dünyasında kendine iyi bir yer edinen emektar oyuncu Luke Wilson babalık özlemini uzun süredir dile getiriyordu.

Ünlü oyuncu 2007 yılında People dergisine verdiği bir röportajda çocuk sahibi olmak istediğini dile getirmiş ve "Kız arkadaşım yok ama olsa fena olmazdı. Kesinlikle bir noktada çocuk sahibi olmak istiyorum" demişti.

Luke Wilson ilerleyen yıllarda da babalık hasretini dile getirmeye devam etti. 2019'da Hollywood Life'a verdiği bir röportajda "47 yaşındayım, buna hazırım. Çalışmaya başlamam gerekiyor" dese de 2021'deki 50. doğum gününden önce “orta yaş krizi” kavramını anlamaya başladığını itiraf etti.

Yine People dergisine verdiği röportajda "Otuz benim için önemli değildi. Kırk benim için önemli değildi. O yaşları kolayca geçtim, ama 50… Bilmiyorum, belki de beni etkiliyor çünkü gece yarısı uyandığımda her yerim ağrıyor ve tanıdığım insanların isimlerini unutuyorum. Bu kesinlikle beni düşündüren şeylerden biri, tamam, demek ki 'orta yaş krizi' ifadesi buradan geliyor. Bazı şeyler hakkında paniklemeye başlıyorum." diyen Luke Wilson bu ifadeleri kullandıktan kısa bir süre sonra hayallerini gerçekleştirmeye yaklaşacağından habersizdi.

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Luke Wilson, kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Kendall Yates ile ilişkisini büyük ölçüde gözlerden uzak şekilde yaşadı. Çift 2023’ten beri birlikte, ilk kez o yılın hemen başında köpek gezdirirken görüntülenen ikilinin ilişkisinin nasıl başladığı ise hala bir muamma.

Ünlü oyuncunun sevgilisi Kendall Yates hakkında da modellik yaptığı dışında herhangi bir bilgi yok. Çift özel hayatlarını herkesten gizli tutarak yaşamaya özen gösteriyor.

Luke Wilson uzun yıllardır göz önünde olan bir isim olmasına rağmen gençlik yıllarında Gwyneth Paltrow ve Drew Barrymore gibi isimlerle yaşadığı ilişkiler dışında aşk hayatı konusunda pek bir şey bilinmiyor…