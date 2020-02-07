3-7 Şubat haftası Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte Seda Sayan'la Yemekteyiz kazananı ve puan tablosu

7 Şubat 2020 Seda Sayan ile Yemekteyiz'in son bölümünde final heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın final bölümünde Saadet Hanım iddialı bir menü hazırladı. Rakibini eleştiren 4 yarışmacı, tadım bölümünün ardından puanlarını verdi. Seda Sayan'ın da oylarının etkili olduğu yarışmada, ilerleyen dakikalarda en fazla puanı alarak haftanın kazananı belirlendi. Peki, Yemekteyiz kazananı kim oldu? En çok puanı kim aldı? İşte, Yemekteyiz birincisi ve para ödülünü almaya hak kazanan isim.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz haftanın finalinde Saadet Hanım gün boyunca iddialı bir menü hazırlamak için mutfakta zamanla yarıştı. Yarışmacıların verdikleri puanın ardından Seda Sayan da puanını açıkladı. Böylece haftanın birincisi belli oldu.

Yemekteyiz'in 3-7 Şubat haftasında en fazla puanı alan isim Saadet Hanım oldu. Seda Sayan'dan da aldığı 9 puanla toplamda 35 puanla haftanın birincisi olarak para ödülünü alan Saadet Hanım büyük sevinç yaşadı.

HAFTANIN FİNAL MENÜSÜNDE NELER VARDI?

5.gün yarışmacısı Saadet Hanım haftanın finalinde iddialı bir menü hazırladı. Saadet Hanım menüsünde, arpa şehriyeli yoğurt, pırasalı börek, çoban salata, güveçte et kavurma, tel şehriyeli bulgur pilavı, portakallı revani hazırladı.