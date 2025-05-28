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29 yıllık evli çiftin kıskandıran mutluluğu… Çocukları yuvadan uçunca ergen aşıklara döndüler!

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#Kelly Ripa#Mark Consuelos#Ünlü Çiftler
29 yıllık evli çiftin kıskandıran mutluluğu… Çocukları yuvadan uçunca ergen aşıklara döndüler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 10:00

İçinde yaşadıkları dünyada böyle uzun ömürlü, mutlu aşklara pek yer olmuyor… Üstelik ikisi de aynı işi yapmakla kalmıyor uzun yıllardır birlikte çalışıyor. Neredeyse 7/24 bir arada olmalarına rağmen birbirlerine olan tutkularını da kaybetmiyorlar…

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Bu mutlu tabloyla herkesi kıskandıran ekranın ünlü çifti bir süredir mutlu ve kalabalık yuvalarında yapayalnız kalmış haldeler.

YILLARDIR HEM HAYATI HEM DE EKRANI BİRLİKTE PAYLAŞIYORLAR

Ekranların en çok izlenen programlarından Live with Kelly and Mark'ın ünlü yıldızları Kelly Ripa ve Mark Consuelos dile kolay tam 29 yıldır yani 1996’dan beri evliler.

29 yıllık evli çiftin kıskandıran mutluluğu… Çocukları yuvadan uçunca ergen aşıklara döndüler

27 yaşında Michael, 23 yaşında Lola ve 22 yaşında Joaquin adında üç çocukları olan çift artık hepsi birer yetişkin olan çocuklarını kendi kanatlarıyla uçmaları için yuvadan uçurdular.

ÇOCUKLAR YUVADAN UÇTU… AMA GÖZLERİ YAŞLI DEĞİL

Her ikisi de 54 yaşında olan Kelly Ripa ve Mark Consuelos kendileri gibi yetişkin çocuklarını üniversiteye uğurlayan ya da evlendiren meslektaşları boş kalan evlerinde üzüntüden gözyaşı dökerken pek mutlular…

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29 yıllık evli çiftin kıskandıran mutluluğu… Çocukları yuvadan uçunca ergen aşıklara döndüler

Geçtiğimiz gün kendi sunduğu programda ünlü konuklarıyla konuşurken çocuklarının büyüyüp evden ayrılmasından dolayı içinin buruk olmadığını söyleyen Kelly Ripa tam tersi bunun kocası Mark Consuelos’la yeni bir sayfa açmalarını sağladığını söyledi.

29 yıllık evli çiftin kıskandıran mutluluğu… Çocukları yuvadan uçunca ergen aşıklara döndüler

EN KÜÇÜK OĞULLARI BİLE BOYLARINI GEÇTİ, ÜNİVERSİTEYİ BİLE BİTİRDİ

Ripa'nın en küçük oğlu Joaquin bu ayın başında üniversiteden mezun olmuştu.

Ünlü yıldız çocuklarının evde olmamaları sayesinde kocası Mark Consuelos’la birlikte evde genç aşıklar gibi özgürce dolaşmaya başladıklarını söyledi.

29 yıllık evli çiftin kıskandıran mutluluğu… Çocukları yuvadan uçunca ergen aşıklara döndüler

Kelly Ripa çocukları evden ayrılırken yaşadıklarını "İlki biraz şok etkisi yarattı. İkincisinde ne olduğunu bile anlamadık. Üçüncüsünde ise 'Aman Tanrım, şimdi ne yaptık? Şimdi sadece biz varız.' " demeye başladık diye anlattı.

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EVDE ÇOCUK KALMADI: ARTIK AŞKA DAHA ÇOK ZAMAN VAR!

Kelly Ripa konuşurken kocası Mark Consuelos yanında gülümseyerek oturuyordu ve karısının söylediklerini biraz da “hınzırca” doğrularken “Ve sonra tüm hayatınız evin içinde ne isterseniz yapabileceğiniz bir şeye dönüşüyor. Biz de genç sevgililer gibi olduk” dedi.

29 yıllık evli çiftin kıskandıran mutluluğu… Çocukları yuvadan uçunca ergen aşıklara döndüler

Televizyonun sevilen çifti uzun yıllar önce ikisi de oyunculuk yaparken aynı dizide rol almış, aşkları da o sette başlamıştı.

AŞKLARI DİZİ SETİNDE BAŞLADI, KAÇARAK EVLENDİLER

Kariyerlerinin başında, gencecikken birbirlerine aşık olan ünlü çift oynadıkları diziye zarar gelmesin ve yapımcılar da sıkıntı çıkarmasın diye kimselere söylemeden kaçarak Las Vegas’ta evlenmişti.

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29 yıllık evli çiftin kıskandıran mutluluğu… Çocukları yuvadan uçunca ergen aşıklara döndüler

Kelly Ripa ve Mark Consuelos evlilik yıl dönümlerini kutlarken 28 yıl önceki düğün günlerini yeniden canlandırdılar ve kaçarak evlendikleri Las Vegas’taki kilisenin önüne gidip düğün pozlarını yeniden verdiler.

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#Kelly Ripa#Mark Consuelos#Ünlü Çiftler

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