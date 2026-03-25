28 yaşındaki oyuncu beş yıldır kanserle boğuşuyordu: Bakım evinden vedası yürek yaktı: Umutlar tükendi, burası son durak

Gencecik yaşına rağmen ölümle bu kadar cesurca yüzleşmeye hazır olması ise onu tanısın tanımasın duyanların içini yaktı.

TEDAVİLER SONUÇ VERMEDİ... HASTALIK VÜCUDUNA YAYILDI

Bu talihsiz olayın kahramanı, rol aldığı Hope Street (Umut Sokağı) adlı BBC yapımıyla ünlenen Finnian Garbutt… 28 yaşındaki oyuncu, son beş yıldır cilt kanseriyle mücadele ediyordu.

2022 yılında kötü huylu tümörün alınması için bir ameliyat geçirdi Garbutt. Ama iki yıl sonra hastalık hızla ilerleyip artık son evreye geldi.

Finnian Garbutt, bu kötü haberi aldıktan sadece iki hafta sonra karısı Louise, Saoirse adını verdikleri kız çocuklarını dünyaya getirdi.

Garbutt, yaptığı son sosyal medya paylaşımında artık kendisi için yapılacak bir şey kalmadığını belirtip hayata veda edeceği bir bakım merkezine yattığını duyurdu.

Finnian, kaldığı bakım merkezinde çektiği bir fotoğrafı paylaşıp son durumu hakkında bilgi verdi.

KALAN ZAMANINI AİLESİ VE ARKADAŞLARIYLA GEÇİRECEK

Genç oyuncu yaptığı paylaşımda "Beni ve ailemi desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bundan böyle GoFundMe sayfasında paylaşım yapmayacağım. Ama sayfa aktif olarak kalacak. Hepinizi seviyorum" diye yazdı.

Durumu hakkında sık sık takipçilerini sosyal medyadan bilgilendiren oyuncu geçen ay yaptığı paylaşımda uygulanan tedaviye rağmen hastalığının ilerlediğini açıkladı.

O paylaşımda kanserinin ölümcül hale geldiğini belirten Finnian Garbutt, tarama için hastaneye yatırıldığını belirtip "Ne yazık ki taramalar, kanserin hızla ilerlediğimi ve artık hayatımın son aşamalarına girdiğimi gösterdi. Bunu buradan açıklıyorum çünkü herkese tek tek söylemek gerçekten zor" diye yazdı.

Bundan sonra yapmak istediklerini de "Artık her şey açık olduğuna göre muhteşem ailem ve arkadaşlarımla kalan zamanımın keyfini çıkarabilirim."

Hayata veda etmeye hazırlanan genç oyuncunun küçücük kızı onu tanımadan büyüyecek. Finnian, kalan zamanını ailesi ve arkadaşlarıyla geçireceğini belirtti.

HASTALIĞINA RAĞMEN HAYAT HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ: Yaşadıklarına rağmen hayatla bağlarını koparmayan Garbutt, dört yıl önce kanser teşhisi aldığından beri hedeflerinin çoğunu gerçekleştirdiğini de ifade etti o paylaşımda: "Bir TV dizisinde 30 bölüm oynadım, yakında gösterime girecek bir filmde başrol aldık... Kendi evime sahip oldum, en iyi arkadaşımla evlendim ve beni daima gülümsetmeyi başaran inanılmaz bir kız bebeğin babası oldum."

O DİZİDE CANLANDIRDIĞI KARAKTERLE ÜNLENDİ: Finnian Garbutt, Kuzey İrlanda'da geçen Hope Street (Umut Sokağı) adlı polisiye dizide canlandırdığı Ryan Power karakteriyle tanınıyordu. Genç oyuncu, cilt kanserine yakalandıktan sonra bu hastalıkla ilgili bilinçlendirme kampanyalarında da aktif rol almaya başladı.