27 yıllık yuvasını ihanet yıkmıştı… 250 milyon doları bölüşmek 2 sene sürdü

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Jackman’ın henüz kariyerinin başında, tanınmamış bir oyuncuyken evlendiği yapımcı eşi Deborra Lee Furness ayrılmalarının üzerinden iki sene geçtikten sonra boşanma davasını sonunda açtı.

Çoktan yollarını ve hayatlarını ayıran eski eşlerin zaten uzun süredir bu boşanmanın koşullarını kendi aralarında konuşup halletmeye çalıştıkları biliniyordu.

Söylenenlere göre eski aşıklar toplamda 250 milyon dolarlık servetlerini kendi aralarında bölüştükleri bir anlaşmaya vardılar.

250 MİLYON DOLARLIK SERVETİ İKİ YILDA ANCAK PAYLAŞABİLDİLER

Ve en sonunda Deborra Lee Furness mahkemeye giderek ilk adımı atan taraf oldu.

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Deborra Lee Furness’ın 23 Mayıs'ta New York'a gelerek mahkemeye evrakları teslim ettiği ortaya çıktı.

Basına konuşan kaynaklar Deborra Lee Furness’ın durumdan memnun olduğunu ve yüklü bir nafaka ödemesini de içeren bir anlaşmaya varıldığını söylediler.

ARTIK HER ŞEY TEK BİR İMZAYA KALDI

"Bu mali anlaşmayla ilgili bazı tatsız konuşmalar oldu ama sonunda Deborra hak ettiğine inandığı şeyi aldı. Her ikisi de mali açıdan güvende olacaklar” denen dava için 69 yaşındaki Deborra Lee Furness’ın aldatılmasıyla ilgili kızgınlığını da giderecek bir anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Son adım mahkeme hakiminin anlaşmayı imzalayarak çifti resmen boşaması olacak.

Çok isteseler de çocukları olmayan, bu yüzden evlat edinen Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness’ın 25 yaşında Oscar adında bir oğulları ve 19 yaşında Ava adında bir kızları var.

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İKİ ÇOCUĞUNUN GELECEĞİNİ GARANTİYE ALDI

Deborra Lee Furness’ın Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri olan eski eşinden iki çocuklarının da geleceğini garantiye alacak bir tazminat ve nafaka almayı başardığı söyleniyor.

İkili 27 yıllık evliliklerinin ardından Eylül 2023'te ayrıldıklarını açıklamıştı. Boşanma davasının bu kadar gecikme nedeni de çiftin 250 milyon doları bölüşmek konusunda yaşadığı anlaşmazlıktı.

Başlarda yollarını dostça ayırdıklarını söyleyen ünlü çiftin arasına bir başka aşkın girdiği ise sonradan ortaya çıktı.

İKİSİ DE EVLİLİKLERİNİ BİTİRMİŞTİ... HERKES HER ŞEYİ BİLİYORDU AMA SUSTULAR

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Hugh Jackman tiyatro sahnesinde aynı oyunda rol aldığı Sutton Foster’a aşı olmuş, karısını onunla aldatmıştı. Tıpkı Hugh Jackman gibi evli olan Sutton Foster da 10 yıllık evliliğini bitirmişti.

İkili aslında tiyatro çevrelerinde ve yakın dostları arasında bilinen yasak aşklarını bir süre daha saklamaya çalışsalar da dedikodular durmayınca en sonunda el ele ortaya çıktılar.

Aralık 2021'den Ocak 2023'e kadar devam eden Broadway gösterisinde birlikte rol alırken birbirlerine aşık olan Hugh Jackman ve Sutton Foster’ın bu süreçte çekilen sarmaş dolaş pozları aralarındaki yakın dostluğa bağlanıyordu.

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Ancak ikilinin çoktan aşk yaşamaya başladığı, bunu artık saklayamaz hale gelmeye başlayınca eşlerinden ayrıldıkları ortaya çıkmıştı.

EN SONUNDA BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLADILAR

İkili bu yılın başından beri artık saklı gizli yaşamaktan vazgeçtiler ve sık sık birlikte fotoğraf vermeye devam ettiler.

Geçtiğimiz günlerde Sutton Foster’ın eşyalarını yavaş yavaş Hugh Jackman’ın bir zamanlar karısıyla birlikte satın aldıkları New York’taki çatı katı dairesine taşımaya başladığı ve çiftin artık birlikte yaşadıkları da ortaya çıkmıştı.