27 yıllık karısını gözünün içine baka baka aldatmıştı… İhanete uğrayan eski eşin tek cümlelik ‘zarif’ intikamı

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Hollywood’un en sağlam sanılan evliliklerinden biri 27 yıl sonra bitmiş, mutluluk pozlarıyla herkesi kıskandıran Hugh Jackman ve eşi Deborra Lee Furness 2023’te yollarını ayırmıştı.

Ayrılırken dostluklarının baki kalacağını, kendilerine hayatta yeni yollar çizeceklerini ve iki çocukları için bir araya gelmeye devam edeceklerini söyleyen çiftin evliliğinin ve aşklarının zamana yenildiği sanılıyordu.





EVLİLİĞİNİ BİR BAŞKA AŞK İÇİN YIKMIŞTI, GERÇEKLER BİR BİR ORTAYA ÇIKTI

Oysa bu mutlu yuvayı bozan Hugh Jackman’ın gönlünü tiyatro sahnesine birlikte çıktığı rol arkadaşı Sutton Foster’a gönül vermesi olmuştu. Bu gerçeği karısından ayrıldıktan sonra uzun bir süre saklayan Hugh Jackman 2025’in hemen başında yeni sevgilisiyle el ele ortaya çıktı.

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İKİ YUVAYI DA YIKAN İHANET

İkilinin aşk yaşadığı, bu yüzden peş peşe evliliklerini bitirdiği ise aslında Hugh Jackman’ın yakın dostları ve tiyatro çevreleri tarafından zaten biliniyordu.

Bu yasak aşk ve ihanet hikâyesi ortaya çıktığından beri susan eski eş Deborra Lee Furness en sonunda bir konuştu pir konuştu! Dün basına yansıyan haberin arka planında çok önemli bir açıklama da vardı…





HER KONUDA ANLAŞTILAR, BOŞANMA İŞİ BİR İMZAYA KALDI

Ayrılıktan iki sene sonra boşanma davası açan Deborra Lee Furness'ın bu kadar bekleme sebebinin eski karı kocanın 250 milyon dolarlık servetlerini bölüşmek için uğraşmaları olduğu ortaya çıktı.

Paralarını ve mallarını en sonunda kendi aralarında paylaşan Deborra Lee Furness ve Hugh Jackman’ın artık hukuki olarak da özgür kalması hakimin boşanma anlaşmasına atacağı tek bir imzaya kaldı.

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Gözden Kaçmasın 27 yıllık yuvasını ihanet yıkmıştı… 250 milyon doları bölüşmek 2 sene sürdü Haberi görüntüle

ÖNCE MAHKEMEYE SONRA DA BASINA KOŞTU

Deborra Lee Furness mahkemeye boşanma dilekçesi verdiği ortaya çıkınca Daily Mail gazetesine özel bir de açıklama yolladı.

Furness, 27 Mayıs tarihli açıklamasında “İhanetin travmatik yolculuğunu yaşayan herkese kalbim açık. Bu, derin bir yara açan çok ağır bir acıdır. Ancak, ben daha yüksek bir güce inanıyorum ve Tanrı ya da evren, sizin rehberiniz olarak gördüğünüz her ne ise, her zaman bizim için çalışıyor” dedi.





İNTİKAMINI KOLAYCA ALDI… TEK BİR CÜMLEYLE YILLARIN EFSANESİNİ YIKTI!

Ve böylece 27 yıllık evliliğini bitiren şeyin Hugh Jackman’ın ihaneti olduğunu doğrulamış oldu. Bu açıklama dünden beri bütün magazin basınının manşetlerinde ve dünya artık Hugh Jackman’ı şefkatli bir aile babası olarak değil sadakatsiz bir koca olarak anacak.

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Uzun süredir onu aldatan kocasından intikam almayı planladığı söylenen Deborra Lee Furness bunu mal mülk kavgasına girişerek değil sarf ettiği tek bir cümleyle zarifçe yapmayı başardı.

Hugh Jackman’ın bu açıklama karşısında şaşkına döndüğü hatta çok bozulup öfkelendiği iddia edildi. Çünkü ünlü oyuncu gafil avlanmıştı.

AYRILDIĞI KARISINDAN İHANET KONUSUNDA KONUŞMAMA SÖZÜ İSTEMİŞTİ

Dedikodulara göre boşanma konusunda anlaşmaya varırlarken Hugh Jackman aldattığı eşinden bu konuda konuşmamasını rica etmiş, özellikle de basına “ihanet” kelimesi geçen açıklamalar yapmamasını rica etmişti.





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ARTIK ESKİ İMAJI YERLE BİR OLDU

Deborra Lee Furness ise bu konuda bir söz verdiyse bile sözünü çiğnedi ve son 2 senedir yaşadığı büyük acıyı içinde daha fazla tutmamaya karar vererek hem istediğini elde etti hem de Hugh Jackman’ın imajını yerle bir etmeyi başarmış oldu…