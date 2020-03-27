27 Mart Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? Hangi gelin kaç puan aldı? İşte Zuhal Topal'la Sofrada haftanın kazananı
Zuhal Topal'la Sofrada birincisi 27 Mart cuma akşamı belli oldu. Haftanın son gününde Büşra Hanım'ın evine konuk olan kayınvalideler, verdikleri puanlarla Zuhal Topal'la Sofrada 23 27 Mart haftası kazananını belirledi. Bir hafta boyunca gelinlerin yemek konusunda hünerlerini gösterdiği Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında rakiplerinden en fazla puanı alan bir isim, 15 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazandı. Peki, 27 Mart Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? Hangi gelin kaç puan aldı? İşte, izleyemeyenler için Zuhal Topal'la Sofrada kazanan ismi ve haftanın puan durumu.
Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışması 370. bölümü ile 27 Mart Cuma akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kayınvalidelerin beğenisine sunduğu yarışmada, haftanın birincisi ve büyük ödülü kazanan isim, haftanın finalinde açıklandı. Tartışmanın eksik olmadığı yarışmada, final günü yarışan Büşra Hanım kayınvalidelerin eleştiri oklarına hedef oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte, haftanın kazananı.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Birbirinden farklı yarışmacılarla 23 Mart Pazartesi günü 1 haftalık yemek mücadelesine başlayan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmanın finali 27 Mart akşamı gerçekleşti. Haftanın son günü yarışan Büşra Hanım misafirlerinin karşısına iddialı bir menü ile çıktı.
Yapılan puanlama sonrası bu hafta en fazla puanı toplayarak 15 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazanan isim, Firuze Hanım oldu. 27 Mart Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının birincisi olan büyük sevinç yaşadı.
HAFTANIN PUAN DURUMU
Saadet Hanım 23 puanla 5'inci oldu.
Burcu Hanım 25 puanla 4'üncü
Büşra Hanım 28 puanla 3'üncü oldu.
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