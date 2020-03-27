27 Mart Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? Hangi gelin kaç puan aldı? İşte Zuhal Topal'la Sofrada haftanın kazananı

Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışması 370. bölümü ile 27 Mart Cuma akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kayınvalidelerin beğenisine sunduğu yarışmada, haftanın birincisi ve büyük ödülü kazanan isim, haftanın finalinde açıklandı. Tartışmanın eksik olmadığı yarışmada, final günü yarışan Büşra Hanım kayınvalidelerin eleştiri oklarına hedef oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte, haftanın kazananı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Birbirinden farklı yarışmacılarla 23 Mart Pazartesi günü 1 haftalık yemek mücadelesine başlayan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmanın finali 27 Mart akşamı gerçekleşti. Haftanın son günü yarışan Büşra Hanım misafirlerinin karşısına iddialı bir menü ile çıktı.

Yapılan puanlama sonrası bu hafta en fazla puanı toplayarak 15 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazanan isim, Firuze Hanım oldu. 27 Mart Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının birincisi olan büyük sevinç yaşadı.

HAFTANIN PUAN DURUMU

Saadet Hanım 23 puanla 5'inci oldu.

Burcu Hanım 25 puanla 4'üncü

Büşra Hanım 28 puanla 3'üncü oldu.