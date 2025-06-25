25 yıl sonra buluşup kucaklaştılar… Yoksa her şey bir yalan mıydı! Aslında yan yana bile gelmezler… ‘Bu hareketler reklam kokuyor’

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İkisi de kariyerlerinin erken dönemlerinde, yeni yeni dünya yıldızı olmuşken birlikte başrol oynadıkları filmden 25 yıl sonra, ilk kez basının önüne birlikte çıktılar ve sarmaş dolaş oldular.

HAYRANLARIN BEKLEDİĞİ BÜYÜK BULUŞMA

Brad Pitt ve Tom Cruise, F1 filminin Londra'da düzenlenen galasında neredeyse 25 yıl sonra ilk kez bir araya gelince hayranlarına büyük bir heyecan yaşattılar.

Artık biri 61 biri de 62 yaşına eren Hollywood’un iki büyük yıldızı artık kariyerlerinin olgunluk dönemindeler ve isimleri anılınca seyirciyi salona çekemeyen ve yıllardır büyük bir kriz yaşayan sinema sektörünün kurtuluşunu akıllara getiriyorlar.

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İşte bu kameralar önünde yapılan dostluk gösterisi ve manşetlere atılan “Yıllar sonra buluştular” başlıkları da tam olarak bununla ilgili…

"SÜRPRİZ" DEDİLER AMA GERÇEK BAMBAŞAKYDI

Pitt ve Cruise’un fotoğrafları ajanslara düştüğünde basın Tom Cruise’un F1 filminin galasına giderek Brad Pitt’e sürpriz yaptığı ve filmine destek verdiği söylenmişti.

Ancak gerçeğin bundan oldukça farklı olduğu söyleniyor…

Bu aslında iki dev yıldızın da epey ihtiyaç duyduğu bir reklam hamlesi iddiası konuşuluyor.

Tom Cruise 1 ay önce gösterime giren ve büyük beklentilere ve 400 milyon dolarlık bütçesine rağmen aradığını bulamayan Görevimiz Tehlike serisinin son filmini “kurtarmaya” çalışıyor.

Brad Pitt de hâlâ tartışmasız Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri olsa da son yıllarda filmleri gişede bekleneni veremedi.

Pitt de büyük beklentilerinin olduğu son filmi F1 (Formula 1) için dünyanın dört bir yanındaki tanıtım etkinlikleri için koşuşturup durdu.

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İKİSİNİN DE REKLAMA İHTİYACI VAR... BU BİR HALKLA İLİŞKİLER HAMLESİ!

Bu arada Brad Pitt’in yeni filmi F1 için Tom Cruise’un efsane rolüne yıllar sonra geri döndüğü Top Gun: Maverick’i de yöneten Joseph Kosinski kameranın arkasına geçmişti.

Filmin yapımcısı da Tom Cruise’un daha önce gişede başarılı olmuş birçok filminde imzası olan dev yapımcı Jerry Bruckheimer…

Yani iki yıldızın kırmızı halıda sergiledikleri şov aslında son filmleri arasında böyle bağlantılar olmasıyla da ilgili ve muhtemelen Tom Cruise ve Brad Pitt’in birlikte çalıştığı yapım ve halka ilişkiler şirketleri tarafından ayarlandı.

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Sinemanın iki mega yıldızı arasında 1994’te birlikte rol aldıkları Vampirle Görüşme filminden beri bir soğukluk olduğu Hollywood’da uzun zamandır dillendirilen bir dedikodu.

1994'TE TEK BİR FİLMDE BİRLİKTE ROL ALMIŞLARDI

Bu bilindiği için de iki ismin buluşması için “Bu önceden planlanmıştı. Nostalji değil, imajla ilgiliydi. Brad Pitt, Wolfs ve Babylon gibi son zamanlardaki başarısız filmlerin ardından F1'in gişede büyük bir başarı elde etmesini umut ederken, Cruise, F1'i Apple ile birlikte dağıtımını üstlenen Warner’la ile büyük bir anlaşma imzaladı. Görevimiz Tehlike de bekleneni vermedi. Brad gergin. Tom'un bir galibiyete ihtiyacı var. Bu, kurumsal bir araya gelişti” diye yorumlandı.

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Pitt ve Cruise en son 2001 yılında Los Angeles'ta düzenlenen 11 Eylül yardım etkinliği “A Tribute to Heroes”da birlikte fotoğraflanmıştı.

Yıllar içinde Tom Cruise yıllara direnme ve sürekli bir genç kalma yarışı içine girdi ve bunu elde etmek için tuhaf yöntemlere bile başvurduğu konuşulmaya başlandı.

KENDİ KENDİNE BRAD PITT'LE REKABETE GİRDİ

Tom Cruise böylesi uğraşırken kendisinden 1 yaş küçük olan Brad Pitt’in sadece filmleri için fiziğini koruma çabasına girmesi, bunun dışında genç gözükmekle ilgili hiç derdi olmamasına rağmen Tom Cruise’dan daha iyi görünmesi söylenenlere göre Görevimiz Tehlike yıldızını epey kıskandırıyormuş…

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Cruise’un kendi kendine Brad Pitt’le bir gençlik yarışına girmesi ve Pitt’in umurunda olmamasına rağmen bir rekabet yaratması birlikte gözükmedikleri bu 25 yıl içinde eski dostların arasını açmış ve birlikte kırmızı halıda gözüktükleri güne kadar da görüşmemişler…