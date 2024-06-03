25. yıl gururu

Tören yarın akşam İstanbul Mustafa Kemal Merkezi’nde düzenlenecek. Sunuculuğunu Yekta Kopan’ın üstleneceği gece, Evrim Alasya’nın Tuluğ Tırpan’ın piyanosu eşliğinde vereceği konserle renklenecek.Sadri Alışık
Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık, 25’inci yıla ulaşan organizasyonla ilgili duygularını şöyle dile getirdi: “Çeyrek asır, dile kolay. Ana-oğul iki yüreğin acısından doğan Sadri Alışık Ödülleri’nin ilki düzenlendiğinde 25’inci seneyi değil gerçekleştirmek, düşünmek bile bir asır kadar uzaktı. Şimdi anlıyoruz ki meğer bir an kadar yakınmış.”