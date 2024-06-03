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25. yıl gururu

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#Sadri Alışık#Sadri Alışık Tiyatro Ve Sinema Oyuncu Ödülleri#Evrim Alasya
25. yıl gururu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 15:17

29 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı Sadri Alışık anısına düzenlenen Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri 25’inci kez sahiplerini buluyor.

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Tören yarın akşam İstanbul Mustafa Kemal Merkezi’nde düzenlenecek. Sunuculuğunu Yekta Kopan’ın üstleneceği gece, Evrim Alasya’nın Tuluğ Tırpan’ın piyanosu eşliğinde vereceği konserle renklenecek.

25. yıl gururu

Sadri Alışık Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık, 25’inci yıla ulaşan organizasyonla ilgili duygularını şöyle dile getirdi: “Çeyrek asır, dile kolay. Ana-oğul iki yüreğin acısından doğan Sadri Alışık Ödülleri’nin ilki düzenlendiğinde 25’inci seneyi değil gerçekleştirmek, düşünmek bile bir asır kadar uzaktı. Şimdi anlıyoruz ki meğer bir an kadar yakınmış.”

 

 

 

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#Sadri Alışık#Sadri Alışık Tiyatro Ve Sinema Oyuncu Ödülleri#Evrim Alasya

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