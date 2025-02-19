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Ünlü şarkıcı 24 yıl hapisle yargılanıyordu... Karar açıklanırken ayakta duramadı... Sonra sevgilisinin kollarına koştu

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#Rihanna#ASAP Rocky#ASAP Rocky Ateşli Silah
Ünlü şarkıcı 24 yıl hapisle yargılanıyordu... Karar açıklanırken ayakta duramadı... Sonra sevgilisinin kollarına koştu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 10:49

Gencecik yaşında elde ettiği büyük başarıyla adını müzik tarihine yazdıran sonra da kurduğu iç giyim markasıyla milyon dolarlarına yeni milyonlar katan ünlü şarkıcı, çok zor ve endişeli günler geçiriyordu.

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Çünkü kendisi gibi müzik dünyasının ünlülerinden olan sevgilisi, iki çocuğunun babası, çok ciddi bir suçlamayla karşı karşıyaydı. Tam 24 yıl hapis cezasıyla yargılanıyordu.

Ünlü çift dün ruhları çalkantılı, endişeli bir şekilde davanın karar duruşmasına katıldı. Sonunda gülen taraf onlar oldu... Ünlü şarkıcının kocası aklandı ve ikisi duruşma salonunda mutluluk gözyaşlarına boğuldular.

Ünlü şarkıcı 24 yıl hapisle yargılanıyordu... Karar açıklanırken ayakta duramadı... Sonra sevgilisinin kollarına koştu

24 YIL HAPİSLE YARGILANIYORDU
Bu olayın kahramanları müzik dünyasının altın kızı Rihanna ile sevgilisi ve iki çocuğunun babası ASAP Rocky.

Gerçek adı Rakim Athelaston Mayers olan 36 yaşındaki ASAP Rocky, yarı otomatik silahla iki ayrı saldırı suçlamasıyla yargılanıyordu.

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2021 yılının kasım ayında meydana gelen çatışmada ASAP Mob üyesi ASAP Relli, yarı otomatik bir silahla saldırıya uğramıştı.

Bunun sorumlusu olarak ASAP Rocky gösteriliyordu.

Ünlü rap'çi eğer suçlu bulunsaydı 24 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.

Ünlü şarkıcı 24 yıl hapisle yargılanıyordu... Karar açıklanırken ayakta duramadı... Sonra sevgilisinin kollarına koştu

RIHANNA KARARI DUYUNCA DERİN BİR NEFES ALDI 
Davanın karar duruşması, California'daki Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center'da yapıldı. 

ASAP Rocky, kararın açıklanması sırasında heyecandan ayakta zor durdu. Jürinin aklandığına karar verdiğini duydu ve önce avukatlarına sonra da Rihanna'ya doğru koşup sarıldı.

Rihanna ise derin bir nefes aldı, "Tanrım" diyerek gülümsedi.

Jürinin kararını açıklamasından sonra ASAP Rocky ile sevgilisi Rihanna duruşma salonunda birbirlerine sarılarak sevinç gözyaşları döktü.

Bu arada gelen bilgilere göre jüri ASAP Rocky'nin suçsuz olduğuna üç saat süren bir toplantının ardından oy birliğiyle karar verdi.

ASAP Rocky, duruşma salonundan ayrılmadan önce yedi kadın ve beş erkekten oluşan jüriye "Hayatımı kurtardınız, teşekkür ederim" dedi.

Ünlü şarkıcı 24 yıl hapisle yargılanıyordu... Karar açıklanırken ayakta duramadı... Sonra sevgilisinin kollarına koştu

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24 yıl hapis cezasıyla yargılanan ASAP Rocky, karar açıklanırken çok heyecanlandı. Ünlü rap'çiyi  hukuk ekibi sakinleştirmeye çalıştı. 

Ünlü şarkıcı 24 yıl hapisle yargılanıyordu... Karar açıklanırken ayakta duramadı... Sonra sevgilisinin kollarına koştu

Ünlü Rap'çi, jürinin oy birliğiyle verdiği kararla duruşmada aklandı... Salondan ayrılırken de jüriye "Hayatımı kurtardığınız için teşekkür ederim" dedi.

Ünlü şarkıcı 24 yıl hapisle yargılanıyordu... Karar açıklanırken ayakta duramadı... Sonra sevgilisinin kollarına koştu

MİNNETTARLIĞINI SOSYAL MEDYADAN DA İFADE ETTİ 
ASAP Rocky, duruşmanın ardından basına verdiği demeçte "Dört yıl süren bu deneyim, gerçekten çılgıncaydı. Ama yine de minnettarım. Şu anda burada bulunduğum, sizinle özgür bir adam olarak konuştuğum için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

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ASAP Rocky'nin sevgilisi Rihanna da kararın açıklanmasının ardından bir Instagram paylaşımı yaptı.

Ünlü şarkıcı "Şan yalnızca Tanrı'ya aittir. Onun alçakgönüllü merhametine minnettarım" diye yazdı.

Ünlü şarkıcı 24 yıl hapisle yargılanıyordu... Karar açıklanırken ayakta duramadı... Sonra sevgilisinin kollarına koştu

Rihanna ile ASAP Rocky'nin 2 yaşında RZA Athelson adında bir oğlu ve 1 yaşında Riot Rose adında bir kızı bulunuyor.

 

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#Rihanna#ASAP Rocky#ASAP Rocky Ateşli Silah

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