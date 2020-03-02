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Televizyon
Haber Giriş: 02.03.2020 - 23:08,Son Güncelleme:/

24 hikayeden oluşan Canterbury Hikayelerinin yazarı kimdir?

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24 hikayeden oluşan Canterbury Hikayelerinin yazarı kimdir?
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan bölümünde bir yarışmacıya sorulan soru izleyenler tarafından merak konusu oldu. Ekran başındakilerin cevabını araştırdığı soru şöyle; 24 hikayeden oluşan Canterbury Hikayelerinin yazarı kimdir? İşte, o sorunun cevabı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 2 Mart akşamı izleyenlerin karşısına çıktı. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 24 hikayeden oluşan Canterbury Hikayelerinin yazarı kimdir? sorusunun yanıtı.

SORU:

24 hikayeden oluşan Canterbury Hikayelerinin yazarı kimdir?

A- Lord Byron
B- Geoffrey Chaucer
C- William Shakespeare
D- Mary Shelley

Doğru Cevap: Geoffrey Chaucer

 

 

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