23 yıllık evliliğin üstüne ihanetin gölgesi düştü... "Ona kocasının veremediği duyguları sunuyor"

Son günlerde söylentilerin merkezinde yer alan ünlü çift ise bunca yılı çoktan geride bıraktı. Evliliklerinde 23 yılı geride bıraktılar ve üç tane boylarınca çocukları var. Hatta o çocuklar artık birer yetişkin olup yuvadan uçtular bile.

Herkes artık 60'lı yaşlarına merdiven dayayan çiftin sakin bir hayat sürüp belki de yeniden birbirlerine aşık olacaklarını düşünürken onlar bambaşka bir nedenle gündemin ilk sıralarına yerleşti...

İddialara göre aralarına ihanet, belki tam olarak ihanet değilse bile bir tür flört girdi.

HOLLYWOOD'UN ÖRNEK ÇİFTLERİNDEN BİRİ OLARAK GÖSTERİLİYORLAR

Bu ilginç söylentinin kahramanı olan ünlü çift, Julia Roberts ile kocası Danny Moder…

Hollywood'un örnek gösterilen çifti şimdi bazı söylentilerin merkezinde. Bunlara göre Roberts, bir süredir hem meslektaşı hem de komşusu olan Sean Penn ile "fazla samimi" oldu, hatta flörtöz tavırlar bile sergiliyor.

Bu durum ise onun 23 yıllık kocası Danny Moder'ı çileden çıkarıyor. Daha da ötesinde çiftin evliliğini sarsıyor.

Aslına bakılırsa Hollywood piyasasını iyi tanıyanlar bunun öyle ihanet diye nitelenecek bir durum olmadığını düşünüyor.

Onlara göre Julia Roberts ile Sean Penn'in bunca yakınlaşmasının nedeni tamamen mesleki.





BELKİ FLÖRTÖZ AMA ASLINDA MESLEKİ DAYANIŞMA

Roberts'ın After The Hunt adlı yeni filmi gişede büyük bir başarı elde edemedi. Buna karşın Penn'in rol aldığı One Battle After Another ise ödül sezonuna damgasını vurduğu gibi gişede de büyük başarı elde etti.

İşte söylenenlere göre 58 yaşındaki Roberts ile 65 yaşındaki Penn, bu türden mesleki konulardan söz ediyorlar.

Hatta Julia Roberts, kendisi de yılların oyuncusu olmasına rağmen proje seçimi konusunda meslektaşından öneriler alıyor.

Aslında bir görüntü yönetmeni olan Danny Moder ise oyunculuk kendi alanı olmadığı için bütün bu sohbetlerin dışında kalıyor.

Sean Penn ile Julia Roberts bir araya geldiklerinde sanki bambaşka bir dil konuşuyorlar. Hatta kimi zaman aralarındaki iletişim fiziksel temasa bile dönüşebiliyor. Çünkü Roberts ile Penn, yıllardır birbirleriyle çok samimi.





ONA EVDE BULAMADIĞI BİR DUYGUYU SUNUYOR

Bir kaynak ise her ne kadar bu durumdan hoşlanmasa da Danny Moder'ın bu tür konularda karısının meslektaşlarıyla samimiyetini kabullenmekten başka seçeneği olmadığını belirtti.

Söz konusu kaynak "Sean, Julia'ya evde kocasından bulamadığı duyguları sunuyor. Mesleki dayanışma duygusu... Danny ise hoşlanmasa da bunu kabul etmek zorunda kalıyor" diye konuştu.

Roberts ve Moder ile ilgili ortada dolaşan başka bir iddia daha var. Aslında kendisi de sinema dünyasından olan Danny Moder, karısının meslektaşlarıyla bir araya geldiğinde onlarda konuşacak bir şey bulamıyor.

Buna George Clooney de şahit hatta.

Bir kaynak "George, bir insan olarak Danny'ye saygı duyuyor. Ama iki tecrübeli film yıldızı bir araya geldiğinde onlarla konuşacak ortak bir konu bulamıyor. Meslektaşları da her zaman Julia Roberts ile Danny Moder ile olduğundan daha sıkı bir bağ kuracak. Bu çok normal" diye konuştu.





Julia Roberts ile Danny Moder, 2002'de evlendi. Çiftin biri kız diğeri erkek ikizleri ile bir de erkek olmak üzere üç tane çocuğu var.

Roberts 'Ticket to Paradise' adlı filmde birlikte oynadığı George Clooney ile de zaman zaman dertleşiyor.





Aslına bakılırsa Sean Penn bir süredir kendisinden yaşça epey genç olan Valeria Nicovv ile romantik bir ilişki yaşıyor.